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    Політика

    «Слуги народу» хочуть зняти Дубінського ще з однієї посади

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    Виключення нардепа Дубінського з фракції СН підтримали понад 180 народних депутатів - «Слуги народу» хочуть зняти Дубінського ще з однієї посади
    Виключення нардепа Дубінського з фракції СН підтримали понад 180 народних депутатів

    У «Слузі народу» вирішать, чи очолюватиме Дубінський осередок на Київщині

    «Слуги народу» зберуться з питання Олександра Дубінського ще раз. Вони розглянуть зміну голови Київського обласного осередку партії через санкції США.

    Про це йшлося в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

    Фракція «Слуга народу» на своєму засіданні в понеділок проголосувала за виключення зі своїх рядів нардепа Олександра Дубінського.

    «Я знаю, що зараз у партії буде в найближчі дні якісь збори з цього приводу, вони будуть розв'язувати питання саме щодо голови Київського обласного відділення партії «Слуга народу». Там вже партія вирішить. Я так розумію, що питання до цього (зняття Дубінського з посади - ред.) є, тому і буде збиратися партія», - сказав Тимошенко.

    Нагадаємо, виключення нардепа Дубінського з фракції СН підтримали понад 180 народних депутатів. Голосування проходило у форматі збору підписів.

    Нагадаємо, що народного депутата Олександра Дубінського офіційно виключили із фракції «Слуга народу» на засіданні парламенту 2 лютого. Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков зачитав повідомлення про те, що Дубінський більше не є представником фракції СН.

    Дубінський вважає такий крок безвідповідальним, безпідставним, аморальним і принизливим для країни. Про це скандальний депутат написав на своїй сторінці в мережі Facebook, у якому обізвав колишніх соратників боягузами і негідниками.

    Теги: депутат партії Facebook партія Слуга народу Олександр Дубінський
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