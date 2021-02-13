«Слуги народу» хочуть зняти Дубінського ще з однієї посади

У «Слузі народу» вирішать, чи очолюватиме Дубінський осередок на Київщині

«Слуги народу» зберуться з питання Олександра Дубінського ще раз. Вони розглянуть зміну голови Київського обласного осередку партії через санкції США.

Про це йшлося в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

Фракція «Слуга народу» на своєму засіданні в понеділок проголосувала за виключення зі своїх рядів нардепа Олександра Дубінського.

«Я знаю, що зараз у партії буде в найближчі дні якісь збори з цього приводу, вони будуть розв'язувати питання саме щодо голови Київського обласного відділення партії «Слуга народу». Там вже партія вирішить. Я так розумію, що питання до цього (зняття Дубінського з посади - ред.) є, тому і буде збиратися партія», - сказав Тимошенко.

Нагадаємо, виключення нардепа Дубінського з фракції СН підтримали понад 180 народних депутатів. Голосування проходило у форматі збору підписів.

Нагадаємо, що народного депутата Олександра Дубінського офіційно виключили із фракції «Слуга народу» на засіданні парламенту 2 лютого. Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков зачитав повідомлення про те, що Дубінський більше не є представником фракції СН.

Дубінський вважає такий крок безвідповідальним, безпідставним, аморальним і принизливим для країни. Про це скандальний депутат написав на своїй сторінці в мережі Facebook, у якому обізвав колишніх соратників боягузами і негідниками.