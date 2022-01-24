Загроза нападу РФ: ще три авіакомпанії відмовилися від нічної стоянки у Києві

Авіакомпанії Swiss, Austrian Airlines та KLM змінили свій графік польотів до Києва так, щоб їхні літаки та екіпажі не залишалися на ніч в Україні

Європейські авіакомпанії відмовляються від від нічної стоянки у столиці України

Швейцарська авіакомпанія Swiss, австрійська Austrian Airlines та нідерландська KLM відмовилися від нічної стоянки у Києві на тлі повідомлень про можливий напад Росії на Україну. Про це пише avianews.

За даними онлайн-радару flightradar24.com, вищевказані авіакомпанії 23 січня змінили свій графік польотів до української столиці так, щоб їхні літаки та екіпажі не залишалися на ніч в Україні.

Також 23 січня Austrian Airlines виконала за розкладом вечірній рейс OS 667 Відень-Київ. Проте замість нічної стоянки в аеропорту «Бориспіль» літак одразу повернувся назад до Австрії спеціальним рейсом OS 1402, хоча вранці авіалайнер мав доставити пасажирів з Києва до Відня регулярним рейсом OS 668. Натомість авіакомпанія скасувала цей переліт.

Swiss 23 січня відмовилася від вечірнього вильоту рейсу LX 2290 із Цюріха до Києва. Натомість авіакомпанія відправила літак до Києва спеціальним рейсом LX7390 вранці 24 січня, щоб забрати пасажирів і відразу повернутися назад.

Рейси KLM з номером KL 1387 з Амстердама до Києва, за даними онлайн-радару, скасовуються з 22 січня. Вони передбачали нічну стоянку в Україні із ранковим вильотом назад.

Раніше авіакомпанія Lufthansa перенесла нічні рейси до Києва на тлі загрози нападу Росії. Згодом німецька Lufthansa прокоментувала зміну графіку польотів на Київ.

Крім того Ryanair скасував сім авіарейсів із України.

Також перед новим роком WizzAir оновив список анульованих маршрутів з України.

Нагадаємо, новий український лоукостер полетить до Барселони та Тбілісі. Також іспанський лоукостер запустив рейси з Києва до Парижа.