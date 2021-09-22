У «Борисполі» СБУ виявила митників, які обкладали «даниною» бізнесменів

Правоохоронці затримали одного із митників «на гарячому» під час отримання хабара

Митники вимагали від бізнесменів гроші за сприяння в безперешкодному митному оформленні товарів, які завозили в Україну

Служба безпеки України заявляє про припинення корупційної схеми, яку організували посадовці митного посту в аеропорту «Бориспіль». Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними правоохоронців, посадовці митної служби систематично вимагали і отримували від підприємців неправомірну вигоду.

«Зловмисники обклали «даниною» бізнесменів за сприяння в безперешкодному митному оформленні товарів, які завозили в Україну. У разі відмови, підприємцям погрожували штучними перешкодами та затягуванням процесу оформлення», – йдеться в повідомленні.

При цьому сам комерційний вантаж митники реєстрували як особисті речі пасажирів літаків і за них не йшло жодних нарахувань у державний бюджет. Це так звана «схема НСБ» – несупроводжуваний багаж.

Розмір хабарів залежав від кількості товарів та їх вартості.

Правоохоронці затримали одного із митників «на гарячому» під час отримання чергового траншу хабара. Загалом від підприємця вимагали $4,5 тис.

Одночасно задокументовано протиправні дії інших осіб, причетних до вчинення вказаного корупційного правопорушення.

Наразі тривають слідчі дії. Зокрема, проводяться обшуки за місцем вчинення зазначеного кримінального правопорушення та за місцем мешкання правопорушників.

Раніше Служба безпеки України припинила функціонування корупційної схеми, організованої посадовцями митного посту «Яворів» Львівської митниці.