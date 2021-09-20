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    Економіка та фінанси

    Двох екскерівників науково-дослідних інститутів підозрюють у розтраті майже 42 млн

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    Колишній очільникам&nbsp;держпідприємств повідомлено про підозру - Двох екскерівників науково-дослідних інститутів підозрюють у розтраті майже 42 млн
    Колишній очільникам держпідприємств повідомлено про підозру
    фото: gp.gov.ua

    Слідчі вивчають факти службового підроблення та розтрати бюджетних коштів

    Офіс генерального прокурора повідомив про підозру колишньому виконувачу обов’язків директора державного підприємства «Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» та колишньому генеральному директору державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» за фактами службового підроблення та розтрати бюджетних коштів.

    За даними слідства, державні інститути проводили загальнонаціональну грошову оцінку земель сільгоспризначення за бюджетні кошти, на яку з державного бюджету було виділено 140 млн грн. Оцінка складалася з кількох етапів, один з яких – ґрунтові обстеження. З метою створення видимості діяльності з оцінки земель до офіційних документів було внесено недостовірні дані щодо кількості відібраних зразків ґрунту та вартості цих робіт.

    «Насправді роботи виконувалися частково або взагалі не проводилися. Внаслідок дій посадових осіб державі було завдано збитків на суму близько 42 млн грн», – заявили в Офісі генерального прокурора.

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    Заходи з документування та викриття проводилися прокурорами спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

    До слова, на Київщині чиновників Міноборони спіймали на торгівлі відомчими землями.

    Теги: кримінал корупція в Україні земля Офіс Генерального прокурора гроші
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    Двох екскерівників науково-дослідних інститутів підозрюють у розтраті майже 42 млн