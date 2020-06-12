Разумков припустив, коли Рада розгляне програму уряду



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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков Фото: Главком

Спікер зазначив, що є гарантія того, що програма буде набагато якісніша, ніж попередня

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що парламент, скоріше за все, наступного четверга розгляне Програму діяльності Кабінету міністрів України.

Про це Разумков сказав в інтерв’ю виданню Bukvy.

«На цьому тижні - думаю, що в четвер чи п’ятницю - вона буде надіслана до Ради і наступного тижня, не пізніше п’ятниці, скоріше за все у четвер, програма уряду буде розглядатися парламентом», - повідомив Разумков.

Він зазначив, що є гарантія того, що Програма буде набагато якісніша, ніж попередня.

«Чи підтримає його Рада? Сподіваюсь, що так. Але подивимось на документ», - додав Разумков.