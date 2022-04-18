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    Нардепка Устінова стала мамою (фото)

    Устінова народжувала у США - Нардепка Устінова стала мамою (фото)
    Устінова народжувала у США
    фото з відкритих джерел

    Дівчинку назвали Вікторія

    Голова фракції «Голос» у Верховній Раді Олександра Устінова вперше стала мамою. Вона народила донька, яку назвали Вікторія. Про це повідомила сама нардепка у Facebook.

    «+1 маленька, але перемога. Торі, або Вікторія. 3100 гр позитиву, ніжності, гордості за ще одну маленьку україночку та віри в те, що перемога за нами», написала нардепка у Facebook й опублікувала фото донечки.

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    Нардепка Устінова стала мамою (фото)
    Нардепка Устінова стала мамою (фото)
    Нардепка Устінова стала мамою (фото)
    фото: Facebook Олександри Устінової

    Зазначимо, що на початку лютого Устінова повідомила про свій від'їзд до США. За її словами, саме там вона планувала народжувати, однак запевнила: донька буде громадянкою України.

    Також нардепка розповідала, що її чоловік уже три роки працює у США, і через його роботу та її «громадянський обов’язок» вони живуть на дві країни.

    Нагадаємо, раніше Устінова на своїй сторінці у Facebook розповіла про прикрий випадок, який трапився з її замовленням з інтернет-магазину «Розетка».

    Також нардепки Геращенко й Устінова влаштували гарячу сварку в соцмережі.

    Теги: росія окупанти США війна Україна окупація #stoprussia
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    Нардепка Устінова стала мамою (фото)