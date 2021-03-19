Народна депутатка поскаржилась, що вже втретє підхопила коронавірус

Скороход розповіла, що у її дитини та членів сім'ї негативний результат ПЛР-тестів

Колишня представниця фракції «Слуга народу», а нині депутатка від групи «За майбутнє» Анна Скороход заявила, що вже втретє захворіла на коронавірус. Про це вона повідомила в Facebook.

«Я дійсно вже втретє хворію Covid-19. Не знаю, чому він від мене ніяк не відстає», – сказала депутат.

За її словами, зараз вона «вже в досить хорошому стані».

Скороход розповіла, що у її дитини та членів сім'ї негативний результат ПЛР-тестів.

У березні 2020 року депутатка Анна Скороход повідомила, що у неї підтвердили Covid-19. Пізніше її та її дитину госпіталізували в інфекційну лікарню через коронавірус.

У вересні 2020 року Скороход у Раді просила купити сироп від кашлю. При цьому нардеп перебувала на засіданні без маски.

Наразі ситуація із захворюваністю на Covid-19 в Україні погіршується з початку лютого, в основному, через поширення британського штаму коронавірусу. Офіційно підтверджено, що мутований вірус циркулює в Івано-Франківській, Вінницькій та Закарпатській областях.