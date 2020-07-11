Ветеран АТО поставив на місце депутатку Скороход у Миколаєві (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Захисник Донецького аеропорту Сергій Танасов Фото: Сергій Лойко

Народний депутат України Анна Скороход (група «Партія «За майбутнє») звинуватила в проплаченості захисника Донецького аеропорту і депутата Миколаївської міськради Сергія Танасова

Так, під час відвідування Миколаївського судноремонтного заводу «Океан» депутат ВР Скороход звинуватила Сергія Танасова в тому, що його спонсорують власники підприємства.

Перепалка між депутатами Верховної Ради і місцевої ради сталася під час огляду цехів підприємства 9 липня.

Наприкінці травня Анна Скороход розмістила в своєму Telegram-каналі інформацію про нібито «розпил» підприємства. А ще пізніше виступила з пропозицією націоналізувати підприємство, яке було продано Фондом держмайна ще в 2001 році і відтоді змінило п’ять власників.

Нинішні власники суднобудівного і судноремонтного заводу «Океан» Василь і Микола Капацини купили підприємство в 2018-му році після процедури банкрутства з виплатою заборгованості по заробітній платі на 100 млн гривень.

Після накладення арешту Генпрокуратурою в січні 2020 року і початку активної інформаційної кампанії проти «Океану» підприємство втратило декілька закордонних замовлень.

У червні на заводі побувала група миколаївських депутатів на чолі з Давидом Арахамією. Депутати заявили, що переконалися в недостовірності звинувачення в «розпилі» заводу.

Позицію власників підтримують депутати місцевої ради. У 2019-му році завод «Океан» заплатив 45 млн грн податків до бюджету Миколаєва. Через арешт підприємства роботи по кількох іноземних контрактах припинені. Депутат місцевої ради Сергій Танасов, учасник бойових дій і один із захисників Донецького аеропорту, висловив претензії Анні Скороход, на що вона звинуватила його в проплаченості: «Мені офіційно ваші хлопці-АТОшники говорили, що вас спонсорують».

Як пише «Цензор.нет», Танасов знаходився в ДАПі під час найгарячіших боїв. Він отримав поранення в голову в 2014-му. Майже тиждень «воював» з контузією. Коли його підрозділ залишив ДАП, провів два місяці в госпіталі і на реабілітації.

Давид Арахамія був присутній під час суперечки і намагався помирити сторони. Це був вже другий візит депутатів на завод за три тижні.

Пізніше Скороход вибачилася перед Танасовим, пояснивши свій випад тим, що нібито у неї є інформація про те, що Капацини спонсорують ветеранську організацію. Але потім визнала, що Сергій Танасов до неї не має відношення.

Варто відзначити, що арешт на цілісний майновий комплекс заводу «Океан» наклав суддя Печерського районного суду Києва Сергій Вовк.

Нинішній власник підприємства Василь Капацина називає арешт, накладений за клопотанням прокуратури на підставі свідчень лише однієї людини – Ігоря Ігнатова – спробою рейдерського захоплення, ініціатором якого є колишні власники, котрі довели завод до банкрутства.

«Громадянин України Ігор Ігнатов представляє інтереси Юсуфова (колишній член ради директорів російського «Газпрому» Ігор Юсуфов, – ред.). І я готовий дати свідчення в центральному офісі СБУ, більш того, я про це говорив після купівлі заводу: Ігнатов працює на Федеральну службу безпеки Росії», – сказав Капацина.

На його думку, арешт ЦМК «Океану» – частина спецоперації Юсуфова спільно з ФСБ Росії, спрямованої на те, щоб не дати Україні відновити суднобудівні потужності.