«Нас уже обвиняли, что война из-за нас». Переселенці привезли гостинці евакуйованим з Уханя



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Переселенці привезли у санаторій смаколики

Люди відмовилися від інтерв’ю, розвантажили машину і поїхали

Переселенці із Донецька привезли евакуйованим із Уханя до селища Нові Санжари фрукти та напої.

Про це повідомив журналіст телеканалу «Настоящее время» Володимир Рунець.

За його словами, вони відмовилися від інтерв’ю, розвантажили машину і поїхали.

Натомість Рунець навів їхню цитату: «Нас уже обвиняли, что война из-за нас. Этих людей обвинят, что вирус из-за них».

Зазначимо, що світова преса шокована подіями в Україні.

Раніше евакуйована з Уханя українка показала умови в санаторії «Нові Санжари». Як виявилося, не всі кімнати були добре підготовлені для зустрічі людей, які проходитимуть двотижневий карантин у закладі.

Як повідомляв Главком, у четвер ввечері транспорт з евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.

Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.

Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом подій у Нових Санжарах: у результаті сутичок між протестувальниками та поліцейськими постраждали дев’ять поліцейських та одна цивільна особа.

Протягом дня поліція затримала 24 протестувальників. Їм загрожує до восьми років ув'язнення.

Глава МВС України Арсен Аваков назвав зіткнення у Нових Санжарах «соромом на весь світ».

Американський журнал Time опублікував репортаж з України, де описуються масові заворушення у Нових Санжарах. Матеріал називається «Українці жбурляти каміння в евакуйованих з Китаю по дорозі на карантин на тлі побоювань коронавірусу».