Коронавірусні протести. Світова преса шокована подіями в Україні
Стаття про Україну наразі знаходиться на четвертому місці у топі найпопулярніших матеріалів на сайті Time
Американський журнал Time опублікував репортаж з України, де описуються масові заворушення у Нових Санжарах.
Матеріал називається «Українці жбурляти каміння в евакуйованих з Китаю по дорозі на карантин на тлі побоювань коронавірусу».
У статті, зокрема, описується, як мешканці Нових Санжар «гостинно» зустріли автобуси з пасажирами з Китаю та влаштували сутички з правоохоронцями.
Журналісти також наводять коментарі евакуйованих, які зізналися, що були шоковані таким прийомом на Батьківщині.
Варто зазначити, що стаття про Україну наразі знаходиться на четвертому місці у топі найпопулярніших матеріалів на сайті Time.
Нагадаємо, глава МВС України Арсен Аваков назвав зіткнення у Нових Санжарах «соромом на весь світ».
Як повідомляв Главком, у четвер ввечері транспорт з евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.
Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.
Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом подій у Нових Санжарах: у результаті сутичок між протестувальниками та поліцейськими постраждали дев’ять поліцейських та одна цивільна особа.
Протягом дня поліція затримала 24 протестувальників. Їм загрожує до восьми років ув'язнення.
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