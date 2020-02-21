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    Коронавірусні протести. Світова преса шокована подіями в Україні

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    У статті, зокрема, описується, як мешканці Нових Санжар &laquo;гостинно&raquo; зустріли автобуси з евакуйованими та влаштували сутички з правоохоронцями - Коронавірусні протести. Світова преса шокована подіями в Україні
    У статті, зокрема, описується, як мешканці Нових Санжар «гостинно» зустріли автобуси з евакуйованими та влаштували сутички з правоохоронцями
    Скріншот з сайту Time

    Стаття про Україну наразі знаходиться на четвертому місці у топі найпопулярніших матеріалів на сайті Time

    Американський журнал Time опублікував репортаж з України, де описуються масові заворушення у Нових Санжарах.

    Матеріал називається «Українці жбурляти каміння в евакуйованих з Китаю по дорозі на карантин на тлі побоювань коронавірусу».

    У статті, зокрема, описується, як мешканці Нових Санжар «гостинно» зустріли автобуси з пасажирами з Китаю та влаштували сутички з правоохоронцями.

    Журналісти також наводять коментарі евакуйованих, які зізналися, що були шоковані таким прийомом на Батьківщині.

    Варто зазначити, що стаття про Україну наразі знаходиться на четвертому місці у топі найпопулярніших матеріалів на сайті Time.

    Нагадаємо, глава МВС України Арсен Аваков назвав зіткнення у Нових Санжарах «соромом на весь світ».

    Як повідомляв Главком, у четвер ввечері транспорт з евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.

    Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.

    Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом подій у Нових Санжарах: у результаті сутичок між протестувальниками та поліцейськими постраждали дев’ять поліцейських та одна цивільна особа.

    Протягом дня поліція затримала 24 протестувальників. Їм загрожує до восьми років ув'язнення.

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