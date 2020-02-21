Аваков назвав зіткнення у Нових Санжарах «соромом на весь світ»



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Глава МВС Арсен Аваков під час візиту у Нові Санжари

За словами Авакова, в Нових Санжарах «п'яні люди спекулювали на патріотичних речах»

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що під час зіткнень у Нових Санжарах понад 10 поліцейських отримали важкі поранення.

Про це глава відомства заявив під час брифінгу в селищі на Полтавщині.

Аваков висловив подяку поліції за професійну роботу і назвав події в Нових Санжарах одним з найбільших розчарувань в його житті.

«Розчарування в людях, в тій моралі. Це сором на весь світ! Люди були 22 години у дорозі і їх тут так зустріли...Нехай кожен подумає про це», - сказав він.

За словами Авакова, в Нових Санжарах «п'яні люди спекулювали на патріотичних речах».

«Люди мало думають про соціум. Багато речей, які були сьогодні, то мені соромно. Можна говорити, що влада погана, можуть не вірити владі, але завжди треба залишатися людиною в серці», - заявив Аваков.

Нагадаємо, у Нових Санжарах на Полтавщині, куди привезли евакуйованих з Уханя, відбулося засідання оперативного штабу уряду під головуванням прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Після цього він дав брифінг для ЗМІ.

Гончарук запевняє, що усі евакуйовані з Китаю українці, яких розмістили у санаторії Національної гвардії в Нових Санжарах Полтавської області, здорові.

Зазначимо, що глава МОЗ Зоряна Скалецька добровільно пройде 14-денну обсервацію разом з усіма громадянами, яких у четвер було евакуйовано з Китаю.

Як повідомляв Главком, у четвер ввечері транспорт з евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.

Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.

Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом подій у Нових Санжарах: у результаті сутичок між протестувальниками та поліцейськими постраждали дев’ять поліцейських та одна цивільна особа.

Протягом дня поліція затримала 24 протестувальників. Їм загрожує до восьми років ув'язнення.