Душ б’ється струмом, а замків нема. Евакуйована з Уханя українка показала умови в санаторії «Нові Санжари»



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Жінка зняла відео медзакладу, який українська влада обрала для карантину евакуйованих з Китаю

Увечері 20 лютого евакуйованих з Китаю українців та іноземців, попри протести місцевих жителів, поселили в медичний центр Національної гвардії «Нові Санжари» на Полтавщині. Одна з евакуйованих українок — Олександра Волкова — показала, в яких умовах вони будуть відбувати карантин.

Вона опублікувала у Stories в Instagrim відео з кімнати, в якій їх поселили. На ньому видно старі ліжка та інші меблі, а також двері, у яких навіть немає замка, зате є ключ. Також жінка скаржиться на те, що душ вдарив її струмом.

Евакуйовані через коронавірус з китайського Уханя нині перебувають у Медичному центрі Нацгвардії в Нових Санжарах на Полтавщині — українка Олександра Волкова поділилася відео про умови у своїй кімнаті.



Обережно, лайка pic.twitter.com/PAORDEJgwM — hromadske (@HromadskeUA) February 21, 2020

Напередодні МВС показало, в яких умовах перебуватимуть евакуйовані з Китаю українці. Ці фото виглядали більш привабливо.

Як повідомляв Главком, у четвер ввечері транспорт з евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.

Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.

Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом подій у Нових Санжарах: у результаті сутичок між протестувальниками та поліцейськими постраждали дев’ять поліцейських та одна цивільна особа.

Протягом дня поліція затримала 24 протестувальників. Їм загрожує до восьми років ув'язнення.

Глава МВС України Арсен Аваков назвав зіткнення у Нових Санжарах «соромом на весь світ».

Американський журнал Time опублікував репортаж з України, де описуються масові заворушення у Нових Санжарах. Матеріал називається «Українці жбурляти каміння в евакуйованих з Китаю по дорозі на карантин на тлі побоювань коронавірусу».