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    NASA та ESA запускають проєкт захисту Землі від астероїдів

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    <p>Буде створений космічний зонд &laquo;Гера&raquo;, який мають запустити у 2024 році</p> - NASA та ESA запускають проєкт захисту Землі від астероїдів

    Буде створений космічний зонд «Гера», який мають запустити у 2024 році

    Для реалізації місії ESA підписало контракт з німецькою космічною компанією OHB вартістю 129,4 мільйона євро

    Європейська космічне агентство (ESA) анонсувало першу у своїй історії місію, мета якої – підготуватися для захисту Землі від астероїдів, які можуть загрожувати планеті. Про це повідомляє прес-служба агентства.

    Місію назвали «Гера» (Hera) – на честь давньогрецької богині шлюбу, її учасники працюватимуть разом з американським аерокосмічним агентством NASA.

    У межах проекту DART (Double Asteroid Redirect Test) NASA планує відправити у 2021 році власний зонд до подвійного астероїду Didymos. Він складається з більшого тіла Didymos A діаметром 800 метрів та меншого Didymos B діаметром 160 метрів, який обертається навколо першого.

    У вересні 2020 року зонд NASA повинен вдарити по меншому астероїду з цієї пари і змінити траєкторію обох. Це буде тренуванням «відбиття» астероїдів, які можуть загрожувати Землі.

    У 2026 році «Гера» має долетіти до Didymos і дослідити, наскільки успішною була робота DART. Ефективність кінетичного впливу європейський зонд вивчатиме упродовж 6 місяців. Крім того, він повинен протестувати декілька нових технологій, наприклад, автономну навігацію навколо астероїда. Це допоможе краще вивчити структуру та склад цих небесних тіл.

    «Ця амбітна місія стане внеском Європи у міжнародну програму з відбиття астероїдів», – йдеться в повідомленні ESA.

    Нагадаємо, що астероїд розміром з багатоповерховий будинок наблизиться до Землі.

    NASA test робота
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