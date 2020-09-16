NASA та ESA запускають проєкт захисту Землі від астероїдів

Місію назвали «Гера» (Hera) – на честь давньогрецької богині шлюбу, її учасники працюватимуть разом з американським аерокосмічним агентством NASA.

У межах проекту DART (Double Asteroid Redirect Test) NASA планує відправити у 2021 році власний зонд до подвійного астероїду Didymos. Він складається з більшого тіла Didymos A діаметром 800 метрів та меншого Didymos B діаметром 160 метрів, який обертається навколо першого.

У вересні 2020 року зонд NASA повинен вдарити по меншому астероїду з цієї пари і змінити траєкторію обох. Це буде тренуванням «відбиття» астероїдів, які можуть загрожувати Землі.

У 2026 році «Гера» має долетіти до Didymos і дослідити, наскільки успішною була робота DART. Ефективність кінетичного впливу європейський зонд вивчатиме упродовж 6 місяців. Крім того, він повинен протестувати декілька нових технологій, наприклад, автономну навігацію навколо астероїда. Це допоможе краще вивчити структуру та склад цих небесних тіл.

«Ця амбітна місія стане внеском Європи у міжнародну програму з відбиття астероїдів», – йдеться в повідомленні ESA.

Нагадаємо, що астероїд розміром з багатоповерховий будинок наблизиться до Землі.