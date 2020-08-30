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    У світі

    Астероїд розміром з багатоповерховий будинок наблизиться до Землі

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    Швидкість польоту астероїда складе близько семи-восьми метрів в секунду. - Астероїд розміром з багатоповерховий будинок наблизиться до Землі
    Швидкість польоту астероїда складе близько семи-восьми метрів в секунду.

    Зближення астероїда з Землею очікується 1 вересня

    Потенційно небезпечний астероїд 2011 ES4 розміром приблизно з багатоповерховий будинок наблизиться до Землі.

    Про це повідомляється на сайті НАСА.

    Зближення астероїда з Землею очікується 1 вересня в 19:12 за київським часом.

    За даними агентства, розміри небесного тіла становлять від 22 до 49 метрів. Воно наблизиться до планети на відстань близько 120 тисяч кілометрів - це приблизно в 3,2 рази менше відстані від Землі до Місяця.

    Швидкість польоту астероїда складе близько семи-восьми метрів в секунду.

    2011 ES4 був відкритий 2 березня 2011 року. Він належить до групи «Аполлонів» - астероїдів, у яких траєкторія польоту перетинається з орбітою Землі.

    У попередній раз небезпечне зближення небесного тіла з Землею було зафіксовано 5 серпня. Тоді повз планету пролетів астероїд 2009 PQ1, чиї розміри порівнянні з футбольним полем.

    Раніше повідомлялося, що астероїд увійшов в атмосферу Землі над Токіо та вибухнув силою в 150 тонн тротилу.

    Влада Японії вранці у п'ятницю, 3 липня, заспокоїла жителів, пояснивши подію астероїдом, який увійшов в атмосферу Землі, нагрівся до дуже високих температур, перетворившись в болід, а поблизу поверхні вибухнув. Це підтвердила Організація Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, інфразвукові станції моніторингу якої зафіксували космічний уламок. За оцінками IMO, космічна порода могла мати діаметр близько 1,6 метра і масу в 1,8 тонн.

    До слова, вчені, які вивчають дані з марсохода Curiosity, знайшли докази існування древнього покритого льодом озера в кратері Гейл на Марсі.

    NASA наука астероїд
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