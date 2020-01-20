Населення України за дев'ять місяців скоротилося на 230 тисяч



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Чисельність наявного населення в Україні на 1 грудня 2019 року становила 41922,7 тисяч осіб. Таким чином, за жовтень населення скоротилося на 18,0 тис. осіб

Чисельність наявного населення України упродовж січня-листопада 2019 року зменшилася на 230,5 тисяч осіб. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 грудня 2019 року становила 41922,7 тисяч осіб. Таким чином, за жовтень населення скоротилося на 18,0 тис. осіб.

«Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих - 54 живонароджені», - наголошується в повідомленні Держстату.

Зазначимо, міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет 15 січня заявив, що в Кабінеті міністрів змогли за допомогою різних методів встановити точну кількість жителів України. Водночас він не назвав її і заявив, що цифру оприлюднять протягом тижня.

Як повідомлялось, у жовтні Міжнародний валютний фонд дав прогноз чисельності населення України на період до 2024 року. МВФ прогнозує, що населення України буде поступово скорочуватися і на кінець 2024 року складе 41,039 млн осіб. Таким чином, МВФ очікує, що населення за шість років зменшиться на 1 млн осіб.

Нагадаємо, чисельність наявного населення України упродовж січня-грудня 2018 року зменшилася на 233,2 тисяч осіб. За оцінкою Державної служби статистики, чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2019 року становила 42 153,2 тисяч осіб.