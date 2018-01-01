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    Насіров прокоментував своє звільнення

    Голова фіскалів вважає звільнення незаконним
    Екс-голова Державної фіскальної служби Роман Насіров заявив, що дізнався про своє звільнення зі ЗМІ і вважає це рішення Кабінету міністрів незаконним. Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook. «Вважаю рішення Кабміну про моє звільнення не законним і не чесним. Так само як і моє відсторонення торік. Було дивно дізнатися про
    • Сьогодні, 17:28
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    Роман Насіров
    Роман Насіров

    Голова фіскалів вважає звільнення незаконним

    Екс-голова Державної фіскальної служби Роман Насіров заявив, що дізнався про своє звільнення зі ЗМІ і вважає це рішення Кабінету міністрів незаконним. Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

    «Вважаю рішення Кабміну про моє звільнення не законним і не чесним. Так само як і моє відсторонення торік. Було дивно дізнатися про розгляд цього питання зі ЗМІ. А ще дивніше, як і на підставі чого ухвалено таке рішення КМУ. Мене з ним не ознайомили і тим більше - не взяли пояснень», - написав він.

    За його словами, від готовий відзвітувати уряду про свою роботу на цій посаді. Насіров додав, що збирається зайнятися доказом своєї невинуватості і незаконності звільнення.

    Нагадаємо, 31 січня Кабінет міністрів України вирішив звільнити відстороненого главу Державної фіскальної служби Романа Насірова із займаної посади.

    19 січня Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді застави Насірову на два місяці.

    25 січня Кабмін направив на перевірку в Національне агентство з питань державної служби подання на звільнення Насірова.

    Читайте також матеріал «Главкома»: Чарівна ковдра Насірова. Історія зцілення головного фіскала України

    ЗМІ суд історія міністр Роман Насіров Facebook
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