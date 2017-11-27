Насірова буде звільнено найближчим часом - Данилюк

У Кабміна є підтвердження, що у Насірова є британський паспорт

Міністр фінансів України Олександр Данилюк переконаний, що відстороненого з посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова звільнять найближчим часом. Про це він повідомив журналістам. «Маємо підтвердження, що у Насірова є британський паспорт. Це порушення закону про державну службу. Перед



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Відсторонений від посади глави ДФС Роман Насіров

У Кабміна є підтвердження, що у Насірова є британський паспорт

Міністр фінансів України Олександр Данилюк переконаний, що відстороненого з посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова звільнять найближчим часом. Про це він повідомив журналістам.

«Маємо підтвердження, що у Насірова є британський паспорт. Це порушення закону про державну службу. Перед засіданням Кабміну відбулася нарада, де було ухвалено рішення про те, що я ініціюватиму формальну подачу на звільнення до Вищої кваліфікаційної комісії. Тобто процес ми розпочинаємо, і я упевнений, що нам вдасться завершити його дуже швидко», — сказав Данилюк звільнення Насірова.

Нагадаємо, 16 січня Данилюк повідомив, що має намір на засіданні уряду 17 січня підняти питання про звільнення Романа Насірова з посади голови ДФС.

Міністр вважає неприпустимим те, що «людина, яка вже стала символом корупції та відкрито порушила закон про державну службу, маючи не тільки українське громадянство, формально залишається головою ДФС вже майже рік з моменту відсторонення».

Також Данилюк висловив занепокоєння рішенням Кабінету міністрів щодо скасування деяких актів, які стосувалися Державної фіскальної служби.

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