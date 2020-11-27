Наслідки Covid-19: пацієнти скаржаться на нові проблеми із здоров'ям

Поки немає чітких даних про те, як коронавірус впливає на зуби

У перехворілих на коронавірус у різних куточках США зуби випадали без болю і крові

Деякі пацієнти, які перехворіли на Covid-19, помічають, що у них посилилися проблеми з яснами та зубами, зокрема зуби випадали безболісно.

Про це повідомляє New York Times.

У матеріалі наголошується, що у перехворілих на коронавірус у різних куточках США зуби випадали без болю і крові. Проблема поки не масштабна, але заслуговує на увагу вчених.

Зокрема, жителька Нью-Йорка Фара Хемілі розповіла, що перехворіла на коронавірусне захворювання весною, а одного дня помітила, як хитається один із зубів. Вона зазначила, що зуб випав безболісно, до того ж не було крові.

За її словами, про проблеми з зубами після Covid-19 розповідали й інші учасники її онлайн-групи підтримки. Зокрема вони розповідали про те, що ясна стали чутливими, а зуби сіріють, ламаються та випадають.

Стоматолог із Солт-Лейк-Сіті Девід Окано розповів, що поки немає чітких даних про те, як коронавірус впливає на зуби. Він вважає, що коронавірус може погіршити вже наявні стоматологічні проблеми.

Президент Фонду ангіогенезу Вільям Лі також заявив, що зараз вивчається довготривалий вплив коронавірусу на ротову порожнину. Наразі доктор вважає, що вірус пошкоджує кровоносні судини у яснах і це може призвести до випадіння зубів. Також науковець закликає лікарів дослухатися до своїх пацієнтів, які говорять про особливу реакцію організму на захворювання.