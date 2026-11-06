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Кушнер розповів про підготовку масштабної мирної угоди щодо України

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Кушнер розповів про підготовку масштабної мирної угоди щодо України
Джаред Кушнер розповів про підготовку мирних переговорів і нової системи безпеки в Європі
фото: president.gov.ua, BBC

США обговорюють із Києвом та європейськими партнерами гарантії безпеки й механізми запобігання новим конфліктам

Сполучені Штати працюють над комплексними домовленостями, які мають сприяти завершенню війни Росії проти України та створенню довгострокової системи європейської безпеки. Про це заявив спеціальний представник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, повідомляє «Главком» із посиланням на РБК-Україна.

За словами Кушнера, 5 листопада у Брюсселі американська делегація провела переговори з представниками України, НАТО та європейських держав. Сторони обговорили гарантії безпеки для Києва та майбутню архітектуру безпеки Європи.

Американський представник наголосив, що Вашингтон прагне виробити практичні механізми, які дозволять завершити бойові дії та зменшити ризик повторення війни.

Серед основних напрямів майбутніх домовленостей він назвав постійні консультації з питань безпеки, надійні канали зв'язку в кризових ситуаціях, більшу прозорість військової діяльності та взаємні заходи для запобігання ескалації.

Окремо Кушнер наголосив, що будь-які домовленості мають поважати суверенітет і територіальну цілісність держав. За його словами, жодна країна не повинна отримати право вето на самостійний вибір іншою державою своїх союзників.

Він також підтвердив, що НАТО залишатиметься основою колективної оборони Європи.

Наступним етапом переговорного процесу має стати тристороння зустріч представників України, США та Росії в Абу-Дабі 10–11 листопада. Сторони планують обговорити завершення війни, гарантії безпеки та заходи зі зниження напруженості.

Кушнер зазначив, що Вашингтон продовжить консультації з європейськими партнерами та не виключає розширення переговорного формату за їхньої безпосередньої участі.

Водночас остаточних домовленостей щодо завершення війни або створення нової системи безпеки поки не оголошено.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Кушнер заявив про розробку довгострокової системи безпеки для України. Американський переговорник наголошував, що мета Вашингтона полягає не лише у припиненні бойових дій, а й у створенні механізмів, які запобігатимуть відновленню війни.

Також, за інформацією Reuters, Дональд Трамп після зустрічі з російським представником Кирилом Дмитрієвим заявив про можливість досягнення ширших домовленостей щодо України, які можуть стосуватися всієї Європи.

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Теги: Дональд Трамп Україна суверенітет переговори Джаред Кушнер

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