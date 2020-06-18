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    НАТО має новий план на випадок другої хвилі коронавірусу

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    НАТО має новий план на випадок другої хвилі коронавірусу

    Міністри оборони країн НАТО узгодили три рішення

    Міністри оборони країн НАТО погодили план спільних дій країн-членів на випадок другої хвилі коронавірусу.

    Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг за результатами міністерської відеоконференції.

    За його словами, міністри узгодили сьогодні три рішення: новий операційний план для надання підтримки союзникам і партнерам, створення запасів медичного обладнання і фонд для придбання критично важливих предметів медичного призначення.

    «Ми вживаємо всіх необхідних заходів, щоб забезпечити, що наші сили залишаються готовими відповісти на будь-яку загрозу. Важливо, щоб ця кризу у сфері охорони здоров’я не перетворилася на безпекову кризу», - сказав Столтенберг.

    Він зазначив, що НАТО відіграє ключову роль у підтримці цивільної відповіді на пандемію, включаючи доставку літаками необхідного медичного обладнання, транспортування пацієнтів і створення польових госпіталів.

    Напередодні НАТО вирішило зміцнити оборону у відповідь на ядерну загрозу з боку РФ.

    Нагадаємо, минулого тижня Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями; цей статус дозволяє посилити співпрацю у військовій сфері, однак не означає, що Україна стала ближче до вступу в альянс.

    Проте, новий статус України не означає, що міністерські зустрічі комісії Україна-НАТО розблоковано. Угорщина продовжує перешкоджати зближенню України з Альянсом.

    НАТО запустило Програму розширених можливостей у 2014 році та долучило до неї п'ять країн: Швецію, Фінляндію, Австралію, Грузію та Йорданію. Програма покликана допомогти учасникам збільшити оперативну сумісність своїх військ з силами НАТО.

    В Альянсі уточнили, що статус партнера НАТО з розширеними можливостями не впливає на можливе членство України в Альянсі. Даний статус передбачає розширення двосторонньої співпраці.

     

    НАТО Єнс Столтенберг безпека коронавірус
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