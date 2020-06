НАТО має новий план на випадок другої хвилі коронавірусу

Міністри оборони країн НАТО узгодили три рішення

Міністри оборони країн НАТО погодили план спільних дій країн-членів на випадок другої хвилі коронавірусу.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг за результатами міністерської відеоконференції.

За його словами, міністри узгодили сьогодні три рішення: новий операційний план для надання підтримки союзникам і партнерам, створення запасів медичного обладнання і фонд для придбання критично важливих предметів медичного призначення.

«Ми вживаємо всіх необхідних заходів, щоб забезпечити, що наші сили залишаються готовими відповісти на будь-яку загрозу. Важливо, щоб ця кризу у сфері охорони здоров’я не перетворилася на безпекову кризу», - сказав Столтенберг.

#NATO is preparing for a possible second wave of #COVID19. Our Defence Ministers have agreed on a new operation plan, a stockpile of medical equipment, and a fund to acquire critical medical supplies. pic.twitter.com/SDOEPly6cx