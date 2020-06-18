НАТО має новий план на випадок другої хвилі коронавірусу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністри оборони країн НАТО узгодили три рішення

Міністри оборони країн НАТО погодили план спільних дій країн-членів на випадок другої хвилі коронавірусу.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг за результатами міністерської відеоконференції.

За його словами, міністри узгодили сьогодні три рішення: новий операційний план для надання підтримки союзникам і партнерам, створення запасів медичного обладнання і фонд для придбання критично важливих предметів медичного призначення.

«Ми вживаємо всіх необхідних заходів, щоб забезпечити, що наші сили залишаються готовими відповісти на будь-яку загрозу. Важливо, щоб ця кризу у сфері охорони здоров’я не перетворилася на безпекову кризу», - сказав Столтенберг.

#NATO is preparing for a possible second wave of #COVID19. Our Defence Ministers have agreed on a new operation plan, a stockpile of medical equipment, and a fund to acquire critical medical supplies. pic.twitter.com/SDOEPly6cx — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) June 18, 2020

Він зазначив, що НАТО відіграє ключову роль у підтримці цивільної відповіді на пандемію, включаючи доставку літаками необхідного медичного обладнання, транспортування пацієнтів і створення польових госпіталів.

Напередодні НАТО вирішило зміцнити оборону у відповідь на ядерну загрозу з боку РФ.

Нагадаємо, минулого тижня Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями; цей статус дозволяє посилити співпрацю у військовій сфері, однак не означає, що Україна стала ближче до вступу в альянс.

Проте, новий статус України не означає, що міністерські зустрічі комісії Україна-НАТО розблоковано. Угорщина продовжує перешкоджати зближенню України з Альянсом.

НАТО запустило Програму розширених можливостей у 2014 році та долучило до неї п'ять країн: Швецію, Фінляндію, Австралію, Грузію та Йорданію. Програма покликана допомогти учасникам збільшити оперативну сумісність своїх військ з силами НАТО.

В Альянсі уточнили, що статус партнера НАТО з розширеними можливостями не впливає на можливе членство України в Альянсі. Даний статус передбачає розширення двосторонньої співпраці.