НАТО підтримало Туреччину на тлі загострення в Сирії



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Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію і режим Асада зупинити атаки

Країни-члени НАТО засудили авіаційні удари, які сирійський режим і Росія завдали по провінції Ідліб

Північноатлантична рада розглянула ситуацію в Сирії на екстреному засіданні в Брюсселі. Союзники висловили солідарність з Туреччиною.

Про це йдеться в офіційній заяві на сайті НАТО.

«Посли всіх 29 країн зустрілися в форматі Північноатлантичної ради ... Союзники висловили глибокі співчуття у зв'язку із загибеллю турецьких військовослужбовців поблизу міста Ідліб», - сказано в повідомленні.

Країни-члени НАТО засудили авіаційні удари, які сирійський режим і Росія завдали по провінції Ідліб.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, зазначив, що Альянс готовий підтримати Туреччину рядом заходів, включаючи посилення системи протиповітряної оборони.

Столтенберг підкреслив, що члени альянсу засуджують цей напад, скоєний військовими під керівництвом Башара Асада.

«Ми відкрито закликаємо Росію і режим зупинити атаки, ми закликаємо Сирію дотримуватися міжнародного права», - заявив він.

За словами Столтенберга, необхідно терміново повернутися до режиму припинення вогню, досягнутого в 2018 році, в іншому випадку гуманітарна криза посилиться.

НАТО підтримує Туреччину і розглядає її як дуже цінного союзника, зазначив він.

«Туреччина є домом для мільйонів біженців, - продовжив Столтенберг. - НАТО надасть підтримку Туреччині декількома способами. У тому числі засобами повітряного захисту. Це дозволить зупинити повітряні атаки з боку Сирії. Ми продовжимо захищати південно-східний кордон НАТО», - підкреслив Генсек НАТО.

Зазначимо, що 28 лютого президенти Туреччини і Росії Реджеп Таїп Ердоган та Володимир Путін провели телефонну розмову, під час якої домовилися зустрітися.

Раніше 28 лютого стало відомо про те, що сирійські війська завдали авіаудару в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинули 33 турецькі військовослужбовці. Про це повідомляла журналістам влада провінції Хатай, що межує із Сирією.

На тлі повідомлень про втрати турецької армії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів екстрену нараду з питань безпеки. Туреччина скликала екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель турецьких військових в Ідлібі.

Крім того, Туреччина як реакцію на загострення ситуації в Ідлібі розглядає можливість перекриття проток Босфор і Дарданелли для проходу військових кораблів, а також може відкласти розгортання російських систем С-400. За останній місяць Туреччина перекинула в Ідліб близько 5000 військових та броньовану техніку, зокрема й танки.

Турецькі війська у відповідь завдали наземних і повітряних ударів по більш як 200 об'єктах сирійського режиму, а також ліквідували щонайменше 309 військових армії Асада.

На опублікованому аерофотознімку, знятому безпілотником у п'ятницю, зафіксовано момент, коли турецькі війська уражають цілі режиму Асада.

Як раніше повідомили в Туреччині, Росія знала про місцеперебування турецьких військ, але їх все одно атакувала: обстрілювали навіть швидкі.

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