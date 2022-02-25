Рада Європи зупинила членство Росії у двох органах

Це рішення ухвалене через агресію Росії проти України

Комітет міністрів Ради Європи призупинив право Росії на представництво двох своїх органах – власне в комітеті та в Парламентській асамблеї. Про це повідомляється в офіційному твіттері ПАРЄ.

Комітет міністрів Ради Європи за рекомендацією Спільного Комітету РЄ, беручи до уваги серйозне порушення РФ своїх зобов’язань за статтею 3 Статуту Ради Європи, погодився призупинити права РФ на представництво в Раді Європи.

На такий крок організація пішла після агресії Росії проти України. Рішення комітету міністрів Ради Європи негайно набуло чинності. Однак, про повне виключення Росії з організації наразі не йдеться.

«Відповідно до статуту Ради Європи, Комітет міністрів ухвалив припинив право РФ на представництво в Комітеті міністрів і в Парламентській асамблеї, з негайним набуттям чинності цим рішенням, внаслідок збройного нападу Російської Федерації на Україну», – йдеться у повідомленні.

Юридично Росія залишається членом Ради Європи. Це, зокрема, зберігає відповідальність Москви за дотриманням Європейської конвенції з прав людини. До цих зобов'язань належить і виконання рішень Європейського суду з прав людини.

Нагадаємо, канцлер Австрії Карл Нехаммер підтвердив, що Європейський Союз блокує європейські активи президента Володимира Путіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Також повідомлялося, що Єлизавета Пєскова, донька прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, виступила проти війни в Україні.