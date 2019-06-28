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    НАТО розпадеться у разі переобрання Трампа на другий термін, - Байден

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    <p>Колишній американський віце-президент Джо Байден</p> - НАТО розпадеться у разі переобрання Трампа на другий термін, - Байден

    Колишній американський віце-президент Джо Байден

    За зміцнення відносин між США і їх союзниками по НАТО висловилися також сенатор від штату Каліфорнія Харріс, сенатор від Колорадо Беннет і конгресмен від Каліфорнії Суолуелл

    Північноатлантичний альянс припинить своє існування в разі обрання Дональда Трампа на другий президентський термін. Про це повідомляє УНН з посиланням на NBC.

    З таким прогнозом виступив колишній американський віце-президент Джо Байден на теледебатах демократів, які претендують на висунення кандидатом в президенти від своєї партії на виборах 2020 року.

    Дискусія проходила в одному з культурних центрів Майамі (штат Флорида), трансляцію вів телеканал NBC.

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    «Ми знаємо, що НАТО розпадеться, якщо його оберуть ще на чотири роки, - сказав Байден. - Це найважливіший альянс в історії США».

    За зміцнення відносин між США і їх союзниками по НАТО висловилися також сенатор від штату Каліфорнія Камала Харріс, сенатор від Колорадо Майкл Беннет і конгресмен від Каліфорнії Ерік Суолуелл.

    Раніше повідомлялося, що Джо Байден лідирує з відчутним відривом від інших кандидатів у президенти від Демократичної партії, обійшовши ближчого суперника-однопартійця, Берні Сандерса, понад удвічі.

    Нагадаємо, екс-віце-президент США Джо Байден на передвиборчому мітингу у Філадельфії засудив розкол серед демократів та закликав їх об'єднатись для перемоги над Трампом на президентських виборах 2020 року.

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