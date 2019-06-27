Президент України провів зустріч з очільницею Парламентської асамблеї НАТО



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Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Парламентської асамблеї НАТО Мадлен Мун Фото: пресслужба президента України

Зеленський подякував Парламентській асамблеї НАТО за стійку та міцну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України

У середу, 26 червня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Парламентської асамблеї НАТО Мадлен Мун.

«Під час зустрічі було обговорено широке коло питань співпраці України з Північноатлантичним альянсом, зокрема стан впровадження реформ, покликаних наблизити Україну до стандартів НАТО», - повідомили у пресслужбі глави держави.

Також ішлося про врегулювання ситуації на сході України у рамках Мінського формату, повернення російської делегації до ПАРЄ та необхідність звільнення полонених українських моряків.

Глава держави підтвердив незмінність стратегічного курсу України на інтеграцію до європейських та євроатлантичних структур.

Він також подякував Парламентській асамблеї НАТО за стійку та міцну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Крім того, Зеленський висловив сподівання, що спостерігачі Парламентської асамблеї будуть присутні на позачергових виборах до Верховної Ради, які відбудуться 21 липня, оскільки це важливо для України.

«Ці вибори – не тільки запит і вимога нашого суспільства. Це не просто моє політичне рішення щодо розпуску парламенту. Найголовніше, крім запиту суспільства, – це значна кількість реформ і законопроектів, яких зараз потребує наша країна, та неможливість їхнього ухвалення сьогоднішньою Радою», – сказав глава держави.

Як відомо, Мун виключає повернення делегації Росії до Парламентської асамблеї НАТО.

Нагадаємо, напередодні мер Києва Віталій Кличко зустрівся з президенткою парламентської асамблеї НАТО пані Мун.