Вибори у США: демократи провели перші дебати в рамках праймеріз



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Кандидати сперечалися щодо охорони здоров'я, безпеки кордонів і зовнішньої політики

Дональд Трамп назвав дебати демократів «нудним» політичним шоу

У Сполучених Штатах, в Маямі, пройшли перші дебати в Демократичній партії в рамках праймеріз.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Кандидати, які претендують на участь у президентських перегонах із президентом США республікацем Дональдом Трампом, сперечалися щодо охорони здоров'я, безпеки кордонів і зовнішньої політики.

Зазначимо, що нинішній американський лідер Дональд Трамп назвав дебати демократів «нудним» політичним шоу.

Раніше повідомлялося, що Джо Байден лідирує з відчутним відривом від інших кандидатів у президенти від Демократичної партії, обійшовши ближчого суперника-однопартійця, Берні Сандерса, понад удвічі.