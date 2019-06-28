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    У світі

    Вибори у США: демократи провели перші дебати в рамках праймеріз

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    Кандидати сперечалися щодо охорони здоров'я, безпеки кордонів і зовнішньої політики <div></div> - Вибори у США: демократи провели перші дебати в рамках праймеріз
    Кандидати сперечалися щодо охорони здоров'я, безпеки кордонів і зовнішньої політики

    Дональд Трамп назвав дебати демократів «нудним» політичним шоу

    У Сполучених Штатах, в Маямі, пройшли перші дебати в Демократичній партії в рамках праймеріз.

    Про це повідомляє «Радіо Свобода».

    Кандидати, які претендують на участь у президентських перегонах із президентом США республікацем Дональдом Трампом, сперечалися щодо охорони здоров'я, безпеки кордонів і зовнішньої політики.

    Зазначимо, що нинішній американський лідер Дональд Трамп назвав дебати демократів «нудним» політичним шоу.

    Раніше повідомлялося, що Джо Байден лідирує з відчутним відривом від інших кандидатів у президенти від Демократичної партії, обійшовши ближчого суперника-однопартійця, Берні Сандерса, понад удвічі.

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