Вибори у США: демократи провели перші дебати в рамках праймеріз
Кандидати сперечалися щодо охорони здоров'я, безпеки кордонів і зовнішньої політики
Дональд Трамп назвав дебати демократів «нудним» політичним шоу
У Сполучених Штатах, в Маямі, пройшли перші дебати в Демократичній партії в рамках праймеріз.
Про це повідомляє «Радіо Свобода».
Кандидати, які претендують на участь у президентських перегонах із президентом США республікацем Дональдом Трампом, сперечалися щодо охорони здоров'я, безпеки кордонів і зовнішньої політики.
Зазначимо, що нинішній американський лідер Дональд Трамп назвав дебати демократів «нудним» політичним шоу.
Раніше повідомлялося, що Джо Байден лідирує з відчутним відривом від інших кандидатів у президенти від Демократичної партії, обійшовши ближчого суперника-однопартійця, Берні Сандерса, понад удвічі.