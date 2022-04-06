Колишній ватажок донецьких бойовиків заявив, що Україна виграє війну (відео)

Терорист, який керував російськими бойовиками на окупованому Донбасі, визнав, що Росія наразі не здатна нормально мобілізувати свою армію

Колишній ватажок донецьких бойовиків Ігор Гіркін на прізвисько Стрєлков визнав, що Україна отримає перемогу у війні з Росією. Відео з'явилося на відеохостингу YouTube.

Дещо раніше Гіркін на камери вже говорив про проблеми у російській армії. А нещодавно відкрито заявив про те, що РФ не виграє цю війну проти України через оперативну мобілізацію українців, низьку якість своєї армії та стан економіки.

«Без мобілізації, зокрема мобілізації економіки, цю війну виграти Російська Федерація не зможе. Ніяк»‚– сказав ексватажок терористів.

За словами Гіркіна, перемогу отримає Україна. Аже у нашої країни є всі можливості зібрати півмільйонну армію та забезпечити її новітнім озброєнням від західних партнерів.

Нагадаємо, раніше експолковник ФСБ Гіркін назвав керівництво Росії фанерними маршалами.

За словами Гіркіна, у ситуації, що склалася на фронті, перед Кремлем є два варіанти розвитку подій. Перший – Росія переходить до тотальної війни. Для цього додатково мобілізовують ще понад 200 тис. солдатів. Другий варіант – повернутися до «мінських угод» у новій обгортці.