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    Найбільша італійська нафтогазова компанія Eni відмовилася від російської нафти

    Найбільша італійська нафтогазова компанія Eni відмовилася від російської нафти
    фото з відкритих джерел

    Eni призупиняє закупівлю нафти в Росії

    Італійська енергетична група Eni припинить укладання нових угод на купівлю нафти із Росії, пише Reuters.

    «Eni призупинила укладання нових контрактів, пов'язаних із закупівлею нафти та нафтопродуктів з Росії», – йдеться у повідомленні компанії.

    Компанія також має довгострокові газові контракти з Газпромом на умовах «бери-або-плати». Вона заявила, що дотримуватиметься будь-якого рішення європейських та італійських інституцій у разі санкцій проти російського енергетичного сектора.

    Eni, найбільшим акціонером якої є італійська держава, у 2020 році купила 22,5 млрд. кубометрів російського газу.

    Італія імпортує близько 90% газу для внутрішнього споживання, їх 40% посідає російські трубопроводи.

    Нагадаємо, аналітики Goldman Sachs констатують, що більша частина російської нафти, що експортується з портів, залишається непроданою.

    Як повідомлялось, курс російського рубля до долара просів до 233 руб. за долар. Крім того, рубль став неконвертованим.

    Теги: нафта Росія газ санкції Італія держава
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    Найбільша італійська нафтогазова компанія Eni відмовилася від російської нафти