Найбільша італійська нафтогазова компанія Eni відмовилася від російської нафти
Eni призупиняє закупівлю нафти в Росії
Італійська енергетична група Eni припинить укладання нових угод на купівлю нафти із Росії, пише Reuters.
«Eni призупинила укладання нових контрактів, пов'язаних із закупівлею нафти та нафтопродуктів з Росії», – йдеться у повідомленні компанії.
Компанія також має довгострокові газові контракти з Газпромом на умовах «бери-або-плати». Вона заявила, що дотримуватиметься будь-якого рішення європейських та італійських інституцій у разі санкцій проти російського енергетичного сектора.
Eni, найбільшим акціонером якої є італійська держава, у 2020 році купила 22,5 млрд. кубометрів російського газу.
Італія імпортує близько 90% газу для внутрішнього споживання, їх 40% посідає російські трубопроводи.
Нагадаємо, аналітики Goldman Sachs констатують, що більша частина російської нафти, що експортується з портів, залишається непроданою.
Як повідомлялось, курс російського рубля до долара просів до 233 руб. за долар. Крім того, рубль став неконвертованим.