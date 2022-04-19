Перша леді України розповіла, чому росіяни перетворюються на маньяків

Зеленська розповіла. чому військові РФ стали маньяками, коли взяли до рук зброю та прийшли в Україну

Вона зауважила, що головну роль у цьому становленні відіграєзневажливе вставлення до будь-якої людини в Росії

Дружина президента України Олена Зеленська висловила припущення, чому підлеглі Путіна перетворюються на маніяків. Про це перша леді України розповіла в інтерв'ю чеському тижневику Respekt.

Зеленська припустила, що таке нелюдське ставлення окупантів до українців може бути пов'язане з тим, що у рідній Росії до них ставляться так само.

«Зараз увесь світ намагається розгадати причину такої нелюдяності росіян. Моя версія - це, перш за все, відображення того, як російська влада ставиться до своїх солдатів і взагалі до людей», – сказала перша леді України.

За її словами, це – це суміш приниженості підлеглих та безкарності сильних. І коли такий принижений підлеглий набуває сили – він стає маніяком, мстить світові.

«Знаєте, найстрашнішими епізодами в історії для мене завжди були вбивства мирних – у Києві є Бабин Яр, де нацисти у другій світовій знищили беззахисне єврейське населення Києва. Здавалося, страшніше нічого не може бути. І ось все повторюється у нас на очах. Я не можу повірити, що такий жах може відбуватися у центрі Європи у ХХІ столітті», – додала дружина президента.

Нагадаємо, нещодавно українські розвідники оприлюднили імена військових РФ, які вчиняли звірства на Київщині та в Маріуполі.

Вони причетні до злочинів проти мирного населення в Україні.