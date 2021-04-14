В Україні може різко підвищитися вартість обслуговування карток і рахунків

Представники банків кажуть, що вони проти такого підвищення, але особливого вибору їм не залишають

Розглянутий у Верховній Раді законопроєкт № 4364, який призначений для законодавчого регулювання розміру комісії з банківських операцій (еквайринг та інтерчейндж), може стати причиною того, що державні ПриватБанк і Ощадбанк різко накрутять тарифи на обслуговування карт і рахунків. Про це повідомляє Gsminfo з посиланням на пресслужби банків.

Так, якщо депутати підтримають законопроєкт, банки будуть змушені встановити на свої послуги нижчу комісію, через що почнуть зазнавати втрат. Відшкодовуватися ці втрати будуть коштом клієнтів. При цьому банківські установи запевняють: вони категорично проти подібних ініціатив, але у них немає особливого виходу, оскільки їхня думка нібито не буде взята до уваги й законопроєкт затвердять.

«При чому тут користувачі банків, ви запитаєте? А річ у тому, що банкіри будуть змушені підняти вартість обслуговування користувальницьких рахунків, що безпосередньо вплине на середньомісячну суму, яка знімається з картки клієнта. Згідно з попередніми підрахунками, в рік за одну картку кожен клієнт банку буде платити по 200 гривень. Крім того, від обслуговування українських банків будуть відключені популярні західні сервіси, включаючи Google Pay та Apple Pay», – пише видання.

Про реєстрацію законопроєкту № 4354 стало відомо наприкінці березня 2021 року. За словами авторів законопроєкту, їх не влаштовує ситуація на ринку комісій в Україні, де фактично склалася дуополія двох систем - Visa і Mastercard, а комісії складають в середньому 1,5% плюс збори банків проти 0,2% -0,5% в Європі або 20 центів з транзакції в США. Законопроєкт передбачає зниження комісії в середньому до 1%.

Проти ініціативи депутатів різко виступили багато українських банків на чолі з Нацбанком, який попередив - прийняття законопроєкту призведе до згортання ринку безкоштовних банківських послуг, програм лояльності, відключення Google Pay та Apple Pay, а також до багатьох інших негативних наслідків.