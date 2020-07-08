Ляшко не виключає висування в мери Києва та назвав умову



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Віктор Ляшко не виключає висування в мери Києва

Ляшко готовий піти з посади головного санітарного лікаря в разі, якщо братиме участь у міських виборах у Києві

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко «не виключає можливості» участі в праймериз партії «Слуга Народу» на участь у виборах міського голови Києва.

Про це він розповів в інтерв’ю «BBC News Україна».

На питання, чи готовий він поборотися з депутатами «Слуги Народу» за крісло мера Києва, Ляшко відповів: «Не виключаю такої можливості». Водночас він заперечив, що збирається вступати до партії «Слуга Народу».

«Я не хотів би зараз говорити, хто кращий, хто гірший, особливо те, що стосується депутатів з партії "Слуга Народу". Повинна бути (йти на вибори. — ред.) та людина, яка переможе стару владу. Має бути чітке бачення, як рухається партія, як відбуватимуться зміни в столиці, щоб столиця стала європейським містом, столиця змогла показати результат, стала тим магнітом, який буде притягувати…», — зазначив Ляшко.

Він додав, що готовий піти з посади головного санітарного лікаря в разі, якщо братиме участь у міських виборах у Києві. І зазначив, що балотуватиметься в мери Києва лише від партії: «Тому ми говоримо про праймеріз і про те, що рухатися треба в кандидати, коли ти маєш підтримку. Якщо йти кудись, намагатися очолити щось без команди, то краще не йти».

За словами Ляшка, в нього вже є команда, утім він відмовився оголошувати, хто до неї входить. Головний санлікар, утім, уточнив, що оголосить про свою кампанію в разі, якщо буде впевнений у підтримці з боку президента, партії, депутатів-мажоритарників, «і моє бачення концепції здорового міста буде підтримуватися всіма».

Раніше Ляшко заявив, що хотів би стати президентом країни і не відкидає, що висуне свою кандидатуру в майбутньому.