«Слуги» знайшли кіношну булаву Зеленського і вирішили зробити її «мостом дружби»



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Булава буде передаватися від однієї обласної організації «Слуги народу» до іншої Фото: Донецька обласна організація «Слуги народу»

Реквізит з кінофільму розшукали керівники Донецької обласної парторганізації «Слуги народу»

Керівник Донецького регіонального осередку «Слуги народу» Владлен Неклюдов під час відкриття 6 липня громадської регіональної приймальні Донецької обласної організації партії продемонстрував символічну булаву президента України. Ту саму, з якою Володимир Зеленський знімався у фільмі «Слуга народу».

Реквізит з кінофільму, з якого почалася партія, розшукали керівники Донецької обласної парторганізації. Про це пишуть Українські Новини.

«Це символ нашого президента, нашої партії і її успіху!» - зазначив Неклюдов.

За задумом депутатів, булава буде передаватися від однієї обласної організації «Слуги народу» до іншої. Почнеться ця традиція з Донбасу. Естафету вже підхопила Волинь. Неклюдов передав булаву своєму колезі Валерію Стернійчуку, керівнику Луцької обласної організації партії.

«Булава стане «мостом дружби» між регіонами України! Дуже важливо те, що ми об'єднуємося, – сказав Стернійчук. – Не тільки Волинь і Донбас, але й інші регіони. Ми об'єднуємося, щоб вирішувати найважливіші проблеми. І ми впораємося з цим – разом».

До слова, із квітня минулого року, коли відбувся другий тур президентських виборів, співвідношення електоральної підтримки у парі Зеленський-Порошенко зазнало суттєвих змін. Як свідчать результати дослідження компанії SOCIS, Володимир Зеленський втратив 10%, натомість Петро Порошенко на стільки ж наростив підтримку.

Партія «Слуга народу» за рік після позачергових парламентських виборів втратила 16,5%