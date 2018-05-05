В Азербайджані затримали підозрюваного в побитті Найєма

Кривдника Найєма збираються екстрадувати

Правоохоронцями Азербайджану затримано підозрюваного у побитті народного депутата Мустафи Найєма. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає прес-служба МВС. «Як ми пам’ятаємо, інцидент стався 30 квітня, у Києві. Трьом учасникам події оголошено про підозру у вчиненні групового хуліганства. Судом вже обрано міру



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Кривдника Найєма збираються екстрадувати

Правоохоронцями Азербайджану затримано підозрюваного у побитті народного депутата Мустафи Найєма. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає прес-служба МВС.

«Як ми пам’ятаємо, інцидент стався 30 квітня, у Києві. Трьом учасникам події оголошено про підозру у вчиненні групового хуліганства. Судом вже обрано міру запобіжного заходу. Четвертий учасник – через 20 хвилин після події замовив квиток на літак і через 2,5-3 години вилетів у Баку. На момент перетину кордону його особа ще не була встановлена, проте йому заочно повідомили про підозру за кількома статтями та оголосили у розшук. Сьогодні його було затримано нашими азербайджанськими коллегами», - зазначив Аваков.

За його словами, 29-ти річного чоловіка, який наніс тілесні ушкодження народному депутату, правоохоронці Києва оголосили в розшук ще 2 травня.

«Сьогодні, 5 травня, правоохоронці Азербайджану на вимогу українського слідства затримали підозрюваного. Розпочато екстрадиційні процедури», - повідомили у МВС.

Нагадаємо, 30 квітня в центрі Києва близько 18 години на депутата Мустафу Найєма було скоєно напад через інцидент на дорозі. Як повідомив у Facebook нардеп Антон Геращенко, нападниками виявилися Саїтов Ахмет, 1999 року народження, Саїтов Магомед-Саліх, 1996 р.н. та Умал Тімербілатов, 1996 р.н.

ЗМІ з'ясували, що нападники, які побили Найєма і зламали йому щелепу, є постійними відвідувачами дорогих ресторанів. Батько двох підозрюваних – Абубакар Саітов. Він є членом чеченської діаспори України, проте проживає у швейцарській Женеві.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через конфлікт, в якому постраждав нардеп. Подію кваліфікували як хуліганство. Додатково було відкрито справу за статтею 122 частина 1 (умисне тілесне ушкодження середнього ступеня).

У соцмережі було оприлюднене відео моменту побиття Найєма, в якому брали участь п'ять нападників.

Столична поліція оголосила у розшук четвертого учасника побиття народного депутата.

Як відомо, у середу ввечері обвинуваченого у нападі на депутата громадянина Росії Магомеда-Саліх Саїтова взяли під цілодобовий домашній арешт до 30 червня.

Ще двох підозрюваних - Ахмета Саїтова та Умала Тімербілатова - суд відправив під нічний домашній арешт.

Народний депутат Мустафа Найєм шокований рішенням суду щодо запобіжного заходу нападникам