Сумчанин, який називав «Азов» неонацистами і насміхався над розстріляними у Бучі, отримав підозру

У 2014 році підозрюваний виїхав з України до Росії, звідти здійснює антиукраїнську діяльністю за допомогою соціальних джерел та

У 2014 році підозрюваний виїхав з України до Росії, звідти здійснює антиукраїнську діяльністю за допомогою соціальних джерел та Youtube

Мешканець Сум виправдовував збройну агресії РФ проти України

Громадянин України і мешканець Сум Юрій Подоляка підозрюється у виправдовуванні збройної агресії Росії проти України із використанням засобів масової інформації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на текст підозри від 19 травня.

За даними слідства, у 2014 році підозрюваний виїхав з України до Росії. Звідти він здійснював антиукраїнську діяльність за допомогою соціальних джерел та Youtube. У розповсюджених публікаціях Подоляка заперечував збройну агресію РФ проти України, розпочату в 2014 році; виправдовував, визнавав правомірною тимчасову окупацію частини території України, а також незаконні збройні формування, керовані Росією.

Зокрема, Юрій Подоляка переконує, що «война сегодня на самом деле идет на Украине за Украину между США и Россией». 22 квітня підозрюваний розмістив відео, в якому говорить, що «российские войска постепенно продвигаются все глубже, вернее заканчивают освобождать Запорожскую область. Потому что, по большей части, Запорожская область уже освобождена и бои уже на границе с Днепропетровской областью».

Також «блогер» перекручує та маніпулює інформацією, поширюючи її у Facebook. 21 березня він видав допис про те, що «высокоточными крылатыми ракетами на общевойсковом полигоне Новая Любомирка в Ровенской области, уничтожены более 80 наемников и националистов».

8 квітня Подоляка зробив допис: «ракетный удар по Краматорску: еще одно преступление ВСУ на Донбассе». У дійсності ж, як підтвердила експертиза, удар було здійснено з території Донецької області, яка ще з 2014 року перебуває під тимчасовою окупацією РФ.

Того ж дня підозрюваний видав інший допис, буцімто ««Азов» заминировал фарватер морпорта в Мариуполе. Более 100 моряков из разных стран мира оказались в заложниках у неонацистской группировки «Азов» после того, как 24-го февраля боевики 12 заминировали фарватер мариупольского морского порта».

Також Подоляка насміхався з реакції президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, яка побувала у Бучі після звірств російських солдат. «Урсула фон дер Ляйен приехала в Бучу и пугается «эксгумированных тел» Заслуживает Оскар?» – написав Подоляка у Facebook, виклавши відео кремлівських пропагандистів.

Зауважимо, що Юрію Подоляці загрожує в Україні позбавлення волі від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, що в Україні триває 87-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.