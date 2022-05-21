Ракетний обстріл вокзалу Краматорська. Експертиза СБУ встановила, чим і звідки гатили окупанти

По залізничному вокзалу Краматорська, де перебували тисячі мирних українців, окупанти вдарили «Точкою-У»

Декілька комплексів із «Точкою-У» розміщені на окупованих територіях Донбасу

Служба безпеки Україна отримала беззаперечні докази причетності російських окупантів до обстрілу залізничного вокзалу у Краматорську 8 квітня, в результаті якого загинула 61 особа, а 121 отримали поранення. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Завдяки низці досліджень траєкторії польоту ракети та аналізу інших аспектів вдалося встановити, що удар було здійснено з території Донецької області, яка ще з 2014 року перебуває під тимчасовою окупацією РФ.

Експерти підтвердили, що для обстрілу окупанти застосували керовану одноступінчасту твердопаливну ракету 9М79-1 із зарядом касет. На широкий загал вона більше відома як «Точка-У».

За інформацією СБУ, декілька комплексів із «Точкою-У» розміщені на окупованих територіях Донбасу та використовуються загарбниками вже протягом 8 років.

Слідчі СБУ продовжують свою роботу і поповнюють доказову базу у межах кримінального провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, російські фашисти 8 квітня вдарили по залізничному вокзалу Краматорська.

Під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, адже відбувається евакуація жителів Донеччини до більш безпечних областей України.

Ракети, якими росіяни вбили мирних людей на вокзалі у Краматорську, вони підписали «за детей Донбасса».