НАЗК: партіям заборонено займатися благодійністю на час виборів



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Політичним партіям заборонено займатися благодійністю у період виборчого процесу, тобто з 5 вересня

Національне агентство з питань запобігання корупції надало роз’яснення стосовно права політичних партій здійснювати благодійну діяльність. Відтак, це заборонено у період виборчого процесу, з 5 вересня. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

«Політичні партії під час провадження статутної діяльності не можуть використовувати свої майно та кошти на благодійну діяльність», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що благодійна допомога в період виборчого процесу не повинна надаватись від імені політичної партії або будь-яким чином пов’язуватись із її діяльністю.





«Благодійна допомога від партії в період виборчого процесу містить ознаки непрямого підкупу виборців. Вона передбачає кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років або від двох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років (ч. 3 ст. 160 ККУ). Виборчий процес розпочинається за 50 днів до дня місцевих виборів — 5 вересня», — додали в НАЗК.

До слова, «Слуга народу» оприлюднила дату свого з'їзду. Він відбудеться 31 серпня.

Нагадаємо, 22 серпня у «Слузі народу» назвали підставу для скасування місцевих виборів.

«Главком» повідомляв, що 8 серпня відбулося засідання Центральної виборчої комісії, під час якого ЦВК призначила на 25 жовтня вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів у всіх 24 областях України.

Також 14 серпня Центральна виборча комісія призначила на неділю, 25 жовтня 2020 року, перші вибори депутатів 119 районних рад.

Водночас ЦВК дійшла висновку про неможливість проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад прифронтових Донецької та Луганської області.

До слова, ЦВК розробила «коронавірусні» рекомендації для місцевих виборів.

ЦВК спростила процедуру зміни місця голосування.

Раніше у ЦВК розповіли про «унікально складну» підготовку до місцевих виборів.