НАЗК запрошує 12 осіб, серед яких народні депутати, прокурори та посадовці, для надання пояснень



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12 осіб посадовців просять прибути до Національного агентства для надання пояснень та у разі наявності підстав складення протоколів про адміністративні правопорушення

Національне агентство з питань запобігання корупції запрошує 12 осіб прибути для надання пояснень та у разі наявності підстав складення протоколів про адміністративні правопорушення:

за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів –

Святаша Дмитра Володимировича, народного депутата України, 17 або 18 квітня об 11.00

Дубневича Ярослава Васильовича, народного депутата України, 17 або 18 квітня о 14.00

Чернявського Віталія Григоровича, депутата Кам’янської міської ради Дніпропетровської області, 24 квітня о 10.00

Бадахова Назіра Якубовича, начальника Територіального управління Державної судової адміністрації України в Київській області, 26 квітня о 15.00 (повторно)

Войникова Івана Васильовича, Знам’янського сільського голову Іванівського району Одеської області, 17 квітня о 10.00 (повторно)

Шмільова Віталія Петровича, депутата Григорівської сільської ради Обухівського району Київської області, 17 квітня об 11.00;

за ознаками порушення обмеження щодо сумісництва та суміщення –

Бакуліна Євгена Миколайовича, народного депутата України, 17 квітня протягом робочого дня;

за ознаками несвоєчасного подання декларації перед звільненням –

Кострикіну Дар’ю Олександрівну, колишнього прокурора прокуратури Оболонського району міста Києва, 16 квітня об 11.00;

за ознаками несвоєчасного подання щорічної декларації за 2017 рік –

Пащенка Сергія Олександровича, депутата Чернігівської обласної ради, 16 квітня о 09.00

Зунарджи Віру Миколаївну, прокурора місцевої прокуратури Першотравневого району Донецької області, 17 квітня о 14.00;

за ознаками несвоєчасного подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані –

Никоненко Юлію Юріївну, прокурора Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області, 17 квітня о 12.00

Висторопа Дмитра Михайловича, начальника відділу нагляду у металургії та машинобудуванні Головного управління Держпраці у Запорізькій області, 16 квітня об 11.00.

Національне агентство здійснює збір фактичних даних за ознаками можливого порушення вимог ЗУ «Про запобігання корупції» щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, сумісництва та суміщення, несвоєчасного подання декларації, повідомлення про суттєві зміни у майновому стану.

Ці особи запрошені офіційним листом Національного агентства за тиждень до оприлюднення на офіційному веб-сайті.

Національне агентство зазначає, що неявка посадової особи не є перешкодою для здійснення подальших можливих заходів відповідно до вимог законодавства України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції на засіданні 5 квітня внесло приписи першому віце-прем’єр-міністру України – міністру економічного розвитку і торгівлі Степану Кубіву, міністру освіти і науки України Лілії Гриневич та іншим посадовцям.

Зазначимо, за 2018 рік чиновники подали 823 тисяч декларацій.

Слід нагадати, що в лютому в Україні запустили Реєстр корупціонерів.