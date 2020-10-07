Коронавірус не відступає: Кличко розповів про ситуацію в Києві (відео)
Під час карантину мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінги
Мер поінформував, скільки хворих на коронавірус перебувають у лікарнях
Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації в столиці в умовах поширення коронавірусу.
Так, столичний голова розповів:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
- скільки хворих на коронавірус перебувають у столичних лікарнях;
- скільки киян протестовано на Covid-19;
- про підтримку містом медзакладів, які лікують хворих на коронавірус;
- скільки шкіл та садків закриті на карантин в Києві;
- про ремонт міжквартальних проїздів та дворів.
Як повідомлялося, за минулу добу, 6 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 383 осіб. Це на 28 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 5 жовтня було 355 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 25474 випадки захворювання на Covid-19