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    Коронавірус не відступає: Кличко розповів про ситуацію в Києві (відео)

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    Під час карантину мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінги - Коронавірус не відступає: Кличко розповів про ситуацію в Києві (відео)
    Під час карантину мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінги

    Мер поінформував, скільки хворих на коронавірус перебувають у лікарнях

    Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації в столиці в умовах поширення коронавірусу.

    Так, столичний голова розповів:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
    • скільки хворих на коронавірус перебувають у столичних лікарнях;
    • скільки киян протестовано на Covid-19;
    • про підтримку містом медзакладів, які лікують хворих на коронавірус;
    • скільки шкіл та садків закриті на карантин в Києві;
    • про ремонт міжквартальних проїздів та дворів.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 6 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 383 осіб. Це на 28 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 5 жовтня було 355 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 25474 випадки захворювання на Covid-19

    Віталій Кличко Київ епідемія карантин кияни коронавірус
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