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    Названа середня ціна приватного будинку в США

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    При цьому число експонованих лотів різко скоротилося&nbsp;&ndash;&nbsp;мінус 28 відсотків у річному вирахуванні - Названа середня ціна приватного будинку в США
    При цьому число експонованих лотів різко скоротилося – мінус 28 відсотків у річному вирахуванні

    Причиною такого стрибка фахівці називають пандемію коронавірусу і перехід на дистанційку

    Середня ціна приватного будинку в США встановила рекорд по дорожнечі за всю історію і досягла майже 320 тисяч доларів. Про це пише Mansion Global з посиланням на рієлторську компанію Redfin.

    Причиною такого стрибка фахівці називають пандемію коронавірусу і перехід на дистанційку. Відкладені продажі будинків зросли на 30 відсотків у порівнянні з вереснем минулого року. При цьому число експонованих лотів різко скоротилося – мінус 28 відсотків у річному вирахуванні.

    Така динаміка призвела до високої конкуренції на ринку – в середньому будинки продають за 99,4 відсотка від запитуваної продавцем ціни, що є найвищим показником за весь час спостережень.

    Однак експерти підкреслюють, що ринок нерухомості відрізняється сезонністю: в серпні і вересні зазвичай спостерігається спад активності і зменшення вартості житла. Протягом останніх двох років в США ціни на житло досягали максимуму на початку літа, а потім знижувалися восени. Зараз рієлтори вже фіксують повільний спад на «гарячому ринку».

    Нагадаємо, що квартири на вторинному ринку Києва дорожчають: де найдешевше та найдорожче житло.

    США ринок ціни рекорд житло час
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