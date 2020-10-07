Названа середня ціна приватного будинку в США



Розсилка ВІДПРАВИТИ

При цьому число експонованих лотів різко скоротилося – мінус 28 відсотків у річному вирахуванні

Причиною такого стрибка фахівці називають пандемію коронавірусу і перехід на дистанційку

Середня ціна приватного будинку в США встановила рекорд по дорожнечі за всю історію і досягла майже 320 тисяч доларів. Про це пише Mansion Global з посиланням на рієлторську компанію Redfin.



Причиною такого стрибка фахівці називають пандемію коронавірусу і перехід на дистанційку. Відкладені продажі будинків зросли на 30 відсотків у порівнянні з вереснем минулого року. При цьому число експонованих лотів різко скоротилося – мінус 28 відсотків у річному вирахуванні.



Така динаміка призвела до високої конкуренції на ринку – в середньому будинки продають за 99,4 відсотка від запитуваної продавцем ціни, що є найвищим показником за весь час спостережень.



Однак експерти підкреслюють, що ринок нерухомості відрізняється сезонністю: в серпні і вересні зазвичай спостерігається спад активності і зменшення вартості житла. Протягом останніх двох років в США ціни на житло досягали максимуму на початку літа, а потім знижувалися восени. Зараз рієлтори вже фіксують повільний спад на «гарячому ринку».

Нагадаємо, що квартири на вторинному ринку Києва дорожчають: де найдешевше та найдорожче житло.