Названо дату візиту міністра закордонних справа Угорщини

Після візиту Сіярто Київ також може відвідати прем’єрміністр Угорщини Віктор Орбан

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто відвідає з візитом Україну 27 січня.

Про це в коментарі Радіо Свобода повідомив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

Як очікується, Петер Сіярто зустрінеться зі своїм колегою Дмитром Кулебою. Можливо, буде підписано меморандум про перспективи розвитку двосторонніх відносин між Україною та Угорщиною.

«Окреслено наше бачення і ми отримали пропозиції угорської сторони. Дипломатичний шлях узгодження не припинявся навіть незважаючи на існуючі або виникаючі проблеми. Ми рухаємося, і наша мета – нормальний, зрозумілий діалог і співпраця, вигідна обом сторонам. Це непросто. Але ми (Україна і Угорщина – ред.) не маємо якогось конфлікту, який неможливо вирішити. Є суперечності, є певні порушення (на наш погляд) з угорського боку, і ви знаєте, що є кримінальна справа, яку веде Служба безпеки. Але ми відриті до обговорення комплексу питань. Водночас є «червоні лінії», яких ми триматимемося і стосовно функціонування української мови, і стосовно системи освіти тощо», – сказав Боднар.

За його словами, після візиту Сіярто Київ також може відвідати прем’єрміністр Угорщини Віктор Орбан. Можливість цього візиту обговорюється.

Раніше стало відомо, що Дмитро Кулеба і Петер Сіярто домовилися про переговори в Києві. Візит вже узгоджений. Приїзд угорського чиновника очікується до кінця січня.