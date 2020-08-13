Названо ім'я військового, який загинув на Донбасі внаслідок підриву на вибуховому пристрої



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Від підриву на міні під Водяним загинув старший сержант 57 омпбр Сергій Похович

Похович загинув унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої

13 серпня у районі Водяного Донецької області загинув старший сержант Сергій Похович.

Про це повідомила пресслужба Кіровоградської ОДА.

Похович загинув унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, отримавши травми, несумісні з життям.

Його призвали на військову службу наприкінці листопада 2018 року. Проживав у селі Новогригорівка на Кіровоградщині.

У нього залишились батько, син і донька.

Слід нагадати, що у зоні проведення операції Об’єднаних сил сьогодні, 13 серпня, на невідомому вибуховому пристрої підірвались двоє військовослужбовців, один з них загинув.

Напередодні секретар РНБО Олексій Данілов похвалився результатами перемир’я. Данілов вважає, що на Донбасі дотримується режим, бо два тижні не спостерігається пострілів з важкого озброєння і не зафіксовано бойових втрат.

Раніше Командування Об'єднаних сил України повідомило про початок припинення вогню на сході України з опівночі 27 липня 2020 року.