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    Названо ім'я військового, який загинув на Донбасі внаслідок підриву на вибуховому пристрої

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    Від підриву на міні під Водяним загинув старший сержант 57 омпбр Сергій Похович - Названо ім'я військового, який загинув на Донбасі внаслідок підриву на вибуховому пристрої
    Від підриву на міні під Водяним загинув старший сержант 57 омпбр Сергій Похович

    Похович загинув унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої

    13 серпня у районі Водяного Донецької області загинув старший сержант Сергій Похович.

    Про це повідомила пресслужба Кіровоградської ОДА.

    Похович загинув унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, отримавши травми, несумісні з життям.

    Його призвали на військову службу наприкінці листопада 2018 року. Проживав у селі Новогригорівка на Кіровоградщині.

    У нього залишились батько, син і донька.

    Слід нагадати, що у зоні проведення операції Об’єднаних сил сьогодні, 13 серпня, на невідомому вибуховому пристрої підірвались двоє військовослужбовців, один з них загинув.

    Напередодні секретар РНБО Олексій Данілов похвалився результатами перемир’я. Данілов вважає, що на Донбасі дотримується режим, бо два тижні не спостерігається пострілів з важкого озброєння і не зафіксовано бойових втрат.

    Раніше Командування Об'єднаних сил України повідомило про початок припинення вогню на сході України з опівночі 27 липня 2020 року.

    бойовики на Донбасі Донбас озброєння
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