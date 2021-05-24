Названо місце зустрічі Байдена і Путіна
Зустріч Байдена і Путіна відбудеться в найближчі тижні
Зустріч президента США Джо Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним наймовірніше пройде в Женеві. Саме це місто називають джерела в Білому домі. Про це у Twitter повідомив кореспондент NBC News Джефф Беннет.
За його словами, чотири джерела в адміністрації Байдена відзначають, що Женева є найбільш ймовірним місцем для потенційної зустрічі з Путіним.
Geneva, Switzerland is the most likely venue for a potential meeting between Biden and Putin, four administration sources tell NBC News.— Geoff Bennett (@GeoffRBennett) May 24, 2021
Earlier this month, Biden said it is his "hope and expectation" to meet with Putin during his planned visit to Europe in June.
У той же час швейцарська газета Tages-Anzeiger з посиланням на джерела пише, що точні час і місце зустрічі поки не відомі, але вона може пройти в найближчі два тижні в Женеві.
Раніше вже повідомлялося, що зустріч Путіна і Байдена може пройти в Швейцарії.
Також Байден припустив, коли може зустрітися з Путіним.
Нагадаємо, під час останньої розмови з Путіним президент США запропонував йому зустрітися в третій країні, щоб обговорити нагальні питання у відносинах між Вашингтоном та Москвою. Місце та точний час зустрічі президентів США та РФ поки що не визначені, але у Вашингтоні очікують, що це відбудеться у червні.
Крім того Байден готовий зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином. Байден також оголосив про призначення помічника держсекретаря у справах Східної Азії і Тихого океану Суна Кіма новим спецпредставником США в КНДР. Американський очільник додав, що США і Південна Корея готові до «прагматичних кроків« для зниження напруженості на Корейському півострові.
У березні Джо Байден заявив, що Північна Корея є головною зовнішньополітичною проблемою США. Напруженість між двома країнами загострилася в 2017 році, коли Трамп у Twitter пригрозив «вогнем і люттю« через ядерну програму Північної Кореї.