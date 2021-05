Названо місце зустрічі Байдена і Путіна

Зустріч президента США Джо Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним наймовірніше пройде в Женеві. Саме це місто називають джерела в Білому домі. Про це у Twitter повідомив кореспондент NBC News Джефф Беннет.

За його словами, чотири джерела в адміністрації Байдена відзначають, що Женева є найбільш ймовірним місцем для потенційної зустрічі з Путіним.

Geneva, Switzerland is the most likely venue for a potential meeting between Biden and Putin, four administration sources tell NBC News.



Earlier this month, Biden said it is his "hope and expectation" to meet with Putin during his planned visit to Europe in June.