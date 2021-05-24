Названо місце зустрічі Байдена і Путіна

Зустріч Байдена і Путіна відбудеться в найближчі тижні

Зустріч президента США Джо Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним наймовірніше пройде в Женеві. Саме це місто називають джерела в Білому домі. Про це у Twitter повідомив кореспондент NBC News Джефф Беннет.

За його словами, чотири джерела в адміністрації Байдена відзначають, що Женева є найбільш ймовірним місцем для потенційної зустрічі з Путіним.

Geneva, Switzerland is the most likely venue for a potential meeting between Biden and Putin, four administration sources tell NBC News.



Earlier this month, Biden said it is his "hope and expectation" to meet with Putin during his planned visit to Europe in June. — Geoff Bennett (@GeoffRBennett) May 24, 2021

У той же час швейцарська газета Tages-Anzeiger з посиланням на джерела пише, що точні час і місце зустрічі поки не відомі, але вона може пройти в найближчі два тижні в Женеві.

Раніше вже повідомлялося, що зустріч Путіна і Байдена може пройти в Швейцарії.

Також Байден припустив, коли може зустрітися з Путіним.

Нагадаємо, під час останньої розмови з Путіним президент США запропонував йому зустрітися в третій країні, щоб обговорити нагальні питання у відносинах між Вашингтоном та Москвою. Місце та точний час зустрічі президентів США та РФ поки що не визначені, але у Вашингтоні очікують, що це відбудеться у червні.

Крім того Байден готовий зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином. Байден також оголосив про призначення помічника держсекретаря у справах Східної Азії і Тихого океану Суна Кіма новим спецпредставником США в КНДР. Американський очільник додав, що США і Південна Корея готові до «прагматичних кроків« для зниження напруженості на Корейському півострові.

У березні Джо Байден заявив, що Північна Корея є головною зовнішньополітичною проблемою США. Напруженість між двома країнами загострилася в 2017 році, коли Трамп у Twitter пригрозив «вогнем і люттю« через ядерну програму Північної Кореї.