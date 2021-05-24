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    Названо місце зустрічі Байдена і Путіна

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    Джозеф Байден і Володимир Путін зустрічаалися й раніше - Названо місце зустрічі Байдена і Путіна
    Джозеф Байден і Володимир Путін зустрічаалися й раніше
    Фото: Коммерсантъ

    Зустріч Байдена і Путіна відбудеться в найближчі тижні

    Зустріч президента США Джо Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним наймовірніше пройде в Женеві. Саме це місто називають джерела в Білому домі. Про це у Twitter повідомив кореспондент NBC News Джефф Беннет.

    За його словами, чотири джерела в адміністрації Байдена відзначають, що Женева є найбільш ймовірним місцем для потенційної зустрічі з Путіним.

    У той же час швейцарська газета Tages-Anzeiger з посиланням на джерела пише, що точні час і місце зустрічі поки не відомі, але вона може пройти в найближчі два тижні в Женеві.

    Раніше вже повідомлялося, що зустріч Путіна і Байдена може пройти в Швейцарії.

    Також Байден припустив, коли може зустрітися з Путіним.

    Нагадаємо, під час останньої розмови з Путіним президент США запропонував йому зустрітися в третій країні, щоб обговорити нагальні питання у відносинах між Вашингтоном та Москвою. Місце та точний час зустрічі президентів США та РФ поки що не визначені, але у Вашингтоні очікують, що це відбудеться у червні.

    Крім того Байден готовий зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином. Байден також оголосив про призначення помічника держсекретаря у справах Східної Азії і Тихого океану Суна Кіма новим спецпредставником США в КНДР. Американський очільник додав, що США і Південна Корея готові до «прагматичних кроків« для зниження напруженості на Корейському півострові.

    У березні Джо Байден заявив, що Північна Корея є головною зовнішньополітичною проблемою США. Напруженість між двома країнами загострилася в 2017 році, коли Трамп у Twitter пригрозив «вогнем і люттю« через ядерну програму Північної Кореї.

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    Теги: США Twitter час
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    Названо місце зустрічі Байдена і Путіна