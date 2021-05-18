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    Зустріч Путіна і Байдена може пройти в Швейцарії

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    Президент США Джо Байден заявив, що готовий зустрітися з Володимиром Путіним - Зустріч Путіна і Байдена може пройти в Швейцарії
    Президент США Джо Байден заявив, що готовий зустрітися з Володимиром Путіним
    Фото: Global Look Press

    Байден запропонував провести переговори з Путіним 15-16 червня в одній з європейських країн

    Зустріч президента США Джозефа Байдена і президента Російської Федерації Володимира Путіна може пройти в Швейцарії. Про це з посиланням на росЗМІ повідомляє Reuters.

    Саме ця країна, на думку джерела в російському уряді, є ймовірною для проведення саміту двох лідерів.

    Білий дім, у свою чергу, заявив, що розбіжності між Вашингтоном і Москвою необхідно вирішити до такої зустрічі. В Кремлі кажуть, що вивчають можливість проведення саміту.

    Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і держсекретар США Ентоні Блінкен повинні провести переговори в кінці цього тижня в Ісландії. Очікується, що вони обговорять підготовку до потенційного саміту.

    Раніше Байден запропонував провести переговори з Путіним 15-16 червня в одній з європейських країн.

    Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що готовий зустрітися з Володимиром Путіним.

    Раніше Байден припустив, коли може зустрітися з Путіним.

    Нагадаємо, під час останньої розмови з Путіним президент США запропонував йому зустрітися в третій країні, щоб обговорити нагальні питання у відносинах між Вашингтоном та Москвою. Місце та точний час зустрічі президентів США та РФ поки що не визначені, але у Вашингтоні очікують, що це відбудеться у червні.

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    Теги: США Джозеф Байден Путін Сергій Лавров президент Ентоні Блінкен
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    Зустріч Путіна і Байдена може пройти в Швейцарії