Зустріч Путіна і Байдена може пройти в Швейцарії

Байден запропонував провести переговори з Путіним 15-16 червня в одній з європейських країн

Зустріч президента США Джозефа Байдена і президента Російської Федерації Володимира Путіна може пройти в Швейцарії. Про це з посиланням на росЗМІ повідомляє Reuters.

Саме ця країна, на думку джерела в російському уряді, є ймовірною для проведення саміту двох лідерів.

Білий дім, у свою чергу, заявив, що розбіжності між Вашингтоном і Москвою необхідно вирішити до такої зустрічі. В Кремлі кажуть, що вивчають можливість проведення саміту.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і держсекретар США Ентоні Блінкен повинні провести переговори в кінці цього тижня в Ісландії. Очікується, що вони обговорять підготовку до потенційного саміту.

Раніше Байден запропонував провести переговори з Путіним 15-16 червня в одній з європейських країн.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що готовий зустрітися з Володимиром Путіним.

Раніше Байден припустив, коли може зустрітися з Путіним.

Нагадаємо, під час останньої розмови з Путіним президент США запропонував йому зустрітися в третій країні, щоб обговорити нагальні питання у відносинах між Вашингтоном та Москвою. Місце та точний час зустрічі президентів США та РФ поки що не визначені, але у Вашингтоні очікують, що це відбудеться у червні.