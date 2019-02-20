Названо область з найбільшою кількістю боржників по аліментах



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У 2018 році в органах державної виконавчої служби Дніпропетровської області перебувало на виконанні 75 тисяч 550 рішень про стягнення аліментів

Минулого року найбільше боржників по аліментах було зафіксовано у Дніпропетровській області. Там в органах державної виконавчої служби перебувало на виконанні 75550 рішень про стягнення аліментів. Про це повідомили у відділі прес-служби Управління інформаційної політики Міністерства юстиції України у відповіді на запит УНН.

«У 2018 році в органах державної виконавчої служби Дніпропетровської області перебувало на виконанні 75550 рішень про стягнення аліментів», - повідомили у Міністерстві, відповідаючи щодо області, у якій зафіксували найбільшу кількість боржників по аліментах.

За даними Мін’юсту, на другому місці Донецька область – там 41943 рішення про стягнення аліментів, а на третьому – Харківська область - 38152 рішення про стягнення аліментів.

Водночас, найменше боржників по аліментах минулого року зафіксували у Чернівецькій області. Там в органах державної виконавчої служби перебувало на виконанні 10265 рішень про стягнення аліментів.

Державні виконавці станом на 21 грудня 2018 року винесли 133 тисячі постанов, якими тимчасово обмежено виїзд за кордон осіб, які заборгували за аліменти. Про це повідомили у Міністерстві юстиції України.

За інформацією Мін’юсту, з початку дії законодавчих нововведень зареєстровано 137,8 тисячі виконавчих проваджень, за якими загальний розмір заборгованості перевищує суму платежів за чотири місяці.