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    Названо спосіб врятувати українські ґрунти

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    В Україні виснажуються родючі землі - Названо спосіб врятувати українські ґрунти
    В Україні виснажуються родючі землі
    фото з відкритих джерел

    Експерти розповіли, що стане справжньою знахідкою для агровиробництва

    В умовах стрімкої деградації ґрунтів, яка спостерігається в Україні через неправильні практики землеробства, дедалі більшої актуальності набувають принципи ґрунтозберігаючого землеробства. Один із важливих способів припинення деградації ґрунтів – компостування. Про це повідомляє agrotimes.uа.

    Таку думку висловив Олександр Журавель, в.о. координатора проєкту Глобального екологічного фонду (ГЕФ) продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) в Україні.

    «Компостування буде хітом у наступні 10 років, що розв’яже кілька складних задач, в тому числі що стосується здоров’я ґрунту», – зазначив фахівець.

    Серед принципів ґрунтозберігаючого землеробства він також виділив:

    • мінімальне механічне порушення ґрунту;
    • постійне покриття поля рослинними рештками;
    • біорізноманіття: сівозміна із щонайменше трьох культур (краще п’яти).

    «Покращити структуру ґрунту на півдні України може зимуючий горох – введення бобової культури з використанням зимової вологи», – додав Олександр Журавель.

    Він також наголосив на ефективності вертикального обробітку ґрунту, що виконує всі задачі, які ставить перед собою оранка, і при цьому ґрунт не перевертається.

    Нагадаємо, українці вже продали майже 200 тис. гектарів сільгоспземлі.

    Також експерт розповів, якою буде ціна на землю в Україні в 2022 році.

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    Теги: екологія земля
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    Названо спосіб врятувати українські ґрунти