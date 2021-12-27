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    Експерт розповів, якою буде ціна на землю в Україні в 2022 році

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    Наразі ціна і продажу, і оренди залишається стабільною - Експерт розповів, якою буде ціна на землю в Україні в 2022 році
    Наразі ціна і продажу, і оренди залишається стабільною
    фото з відкритих джерел

    Ціна вільної землі буде починатися від $2,5-3,5 тис./га

    За прогнозами експертів, у 2022 році слід очікувати підвищення ціни продажу землі на $300-500/га. Про це розповів Володимир Нагорний, керівник відділу земельної політики і майнових відносин агроіндустріального холдингу МХП, співвласник земельної агенції «Володар», пише Kurkul.com.

    На його думку, ціна вільної землі буде починатися від $2,5-3,5 тис./га.

    Загалом ціна за гектар землі із першого липня не зросла – $1,5-1,7 тис./га, як і ціна за оренду, залишається стабільно на тому ж рівні.

    У південних областях можна знайти орендну плату за $700/га, але найбільш конкурентний «кукурудзяний пояс» України – від Сум до Львова, Полтавщина, Черкащина тримається у межах до $2 тис./га.

    За словами спікера, наразі іде пожвавлення продажів на платформі «Прозорро.Продажі».

    «Чому? Там працює нормально сформована система аукціонів. Здебільшого на платформі продається арештована земля, тобто та, що стоїть на обліку у виконавчій службі. Вона стягнута за несплату кредитів, аліментів та інших боргових зобов’язань. Але виконавець не міг її продати через мораторій. Зараз від одного держвиконавця виставляється по 20-30 ділянок. Держава може продавати землю з переважним правом і без нього, зареєстровані і незареєстровані ділянки. Протягом листопада дуже багато пропозицій опубліковано від таких продавців», – додав Володимир Нагорний.

    Нагадаємо, названо найактивнішу область України за обігом на ринку землі.

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    Теги: земля ціни держава Полтавщина Черкащина
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    Експерт розповів, якою буде ціна на землю в Україні в 2022 році