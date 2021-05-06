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    НБУ підвищив офіційний курс євро

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    Офіційний курс євро на 7 травня встановлено на такому рівні: 33,4129 гривень за євро&nbsp; - НБУ підвищив офіційний курс євро
    Офіційний курс євро на 7 травня встановлено на такому рівні: 33,4129 гривень за євро 
    Фото ТСН

    На міжбанку курс євро у продажу виріс на 21 копійку до 33,48 гривень за євро

    Національний банк України (НБУ) на 7 травня 2021 року встановив курс євро на рівні 33,41 гривень за євро. Це на 14 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті Національного банку.

    Офіційний курс євро на 7 травня встановлено на такому рівні: 33,4129 гривень за євро (+0,1378 грн). При цьому курс євро на 6 травня становить 33,2751 гривень за євро.

    Таким чином, курс долара виріс після різкого зниження напередодні.

    На міжбанку курс євро у продажу виріс на 21 копійку до 33,48 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,46 гривень за євро.

    Національний банк України (НБУ) на 7 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,72 гривень за долар. Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

    Офіційний курс гривні до долара на 7 травня встановлено на такому рівні: 27,7205 гривень за 1 долар (-0,0134 грн). При цьому курс долара на 6 травня становить 27,7339 гривень за 1 долар.

    Таким чином, офіційний курс долара знизився після зростання напередодні.

    Нагадаємо, в Україні курс гривні до долара влітку буде зміцнюватися, до кінця року також не варто очікувати значних коливань американської валюти. Такий прогноз озвучив економіст Григорій Кукуруза.

    Теги: Національний банк курс валют НБУ
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