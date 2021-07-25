Сім схем мобільного шахрайства в Україні: у чому їх суть і як не стати жертвою

Варто обов’язково перевіряти правдивість інформації, перед тим як вчиняти якісь дії

Наразі мобільний телефон став необхідністю для кожної людини, який допомагає по життю. Але також така корисна річ, яка є у всіх, стала ефективним засобом вимагання шахраями грошей. Якщо дотримуватися основних правил безпеки при спілкуванні з телефонними аферистами або підозрілими людьми, можна уберегти себе від втрати грошів, свої даних та просто від стресу. Міністерство юстиції України розповіло про сім найпоширеніших шахрайських телефонних схем в Україні та як діяти в таких випадках, – повідомляє Апостроф.

Як радять в усіх подібних ситуаціях у Мінюсті, треба обов’язково перевіряти правдивість інформації, перед тим як вчиняти якісь дії.

Перемога в акції

На номер телефону приходить СМС від мобільного оператора або магазину про перемогу в акції, і потрібно лише переказати на певний номер кошти, надіслати повідомлення або зателефонувати, щоб отримати приз.

Що треба робити:

перевірити наявність подібних акцій операторів або магазинів через їхні офіційні сайти або через гарячу лінію для уточнення деталей.

Дублікат SIM-карти для заволодіння коштів на картковому рахунку

Спочатку приходить дзвінок на мобільний телефон з невідомого номеру та швидко його переривають. Українець перетелефоновує, тоді шахрай через оператора жертви блокує номер телефону у зв’язку з його втратою. Потім аферист знову телефонує оператору, який обслуговує SIM-картку, для отримання дубліката раніше заблокованої ним SIM-картки представившись її власником та відповідає на питання, що це підтверджує. Найчастіше питання стосуються останніх вихідних дзвінків (той, з якого він тоді телефонував у перший раз та скинув) та коли в останнє поповнювався рахунок тощо.

Далі злочинець отримує дублікат Сімки і доступ до мобільних додатків, зокрема контроль над фінансовими операціями.

Що треба робити:

не телефонувати та не відповідати на дзвінки з невідомих номерів;

не залишати номер, закріплений за платіжною карткою в оголошеннях;

не розголошувати його стороннім особам та не передавати їм SMS-коди;

звернутися до оператора мобільного зв’язку із заявою про те, що дублікат Вашої SIM-карти може бути виданий лише за наявності паспорту з відповідними реквізитами, або перейти на контрактне обслуговування номеру.

Дзвінок від працівника банку

Багато хто чув про таку схему, коли телефонує нібито працівник банку та повідомляє про здійснення атаки на картковий рахунок абонента, викрадення з нього грошей або необхідності продовження дії кредитної картки чи підвищення кредитного ліміту на ній.

Вони сподіваються, що жертва назве їм пароль від банківської картки, секретне слово, SMS-код, який прийшов на номер мобільного телефону, номер банківської картки, термін її дії, CVV2-код тощо. Все це шахраї роблять для заволодіння чужими коштами.

Далі приходить СМС про зняття коштів з рахунку і для того, щоб уникнути атаки на картковий рахунок нібито необхідно підійти до найближчого банкомату чи терміналу та ввести спеціальну комбінацію та SMS-код, який прийде на номер.

Що треба робити:

потрібно знати, що працівник банку не має права з’ясовувати або уточнювати особисті дані клієнта;

ніколи нікому не повідомляти номер банківської картки, термін її дії, CVV2-код, а також паролі, що надходять в SMS-повідомленні;

треба зателефонувати на контактний номер банку та з’ясувати про таку атаку та чи потрібно її перевипустити;

далі необхідно залишити заявку оператору, що картковим рахунком намагалися вчинити шахрайські дії та заблокувати картку.

З родичем сталася біда

Шахрай представляється знайомим родича або поліцейським та повідомляє про його затримання і що потрібно внести заставу. Дані кошти вони пропонують перекинути на картковий рахунок, підвезти в певне місце або передати їх третій особі.

Що треба робити:

запитати посаду того, хто телефонує та у якому саме відділенні поліції перебуває родич. Далі йдуть маніпуляції та шантаж від злочинців.

ніколи не повідомляти їм інформацію про себе та своїх близьких;

терміново завершити розмову і зателефонуйте цьому родичеві;

передати Департаменту кіберполіції НП України про спробу вчинення шахрайства.

Фішинг

Аферисти створюють фальшиві сайти та пропонують придбати товари або надати послуги за великі знижки чи вигідні акції. Але, замість сплати коштів пропонують відправити на номер мобільного телефону − «фінансовий номер» або на картку. Далі, коли гроші у зловмисників, вони через офіційні сайти виводять кошти на інші рахунки і знімають їх з банкоматів, а потім зникають.

Що треба робити:

здійснювати покупки лише на перевірених сайтах, а також перевіряти відгуки на них

користуватися під час купівлі товару послугою «накладений платіж»;

можна перевірити фальшиві вебсайти через Департамент кіберполіції НПУ STOP FRAUD або у Чорному переліку сайтів-шахраїв.

Помилкове поповнення мобільного телефону

Зловмисники надсилають СМС про поповнення рахунку. Потім телефонують та просять повернути гроші на рахунок банку або номер мобільного, тому що помилково ввели не той номер.

Що треба робити:

СМС про поповнення номеру може надходити лише від оператора.

Обов’язково потрібно перевірити перед цим стан мобільного рахунку, або вимагати копію квитанції з доказом поповнення саме цього рахунку.

Онлайн-шопінг

Шахраї під видом продавця пропонують низькі ціни на товари, дуже вигідні акції, а далі просять зняти ліміт на інтернет-покупки, начебто їм про це надійшло сповіщення від банку та попереджають, що зараз покупцю надійде СМС для підтвердження замовлення.

Що треба робити:

запитати характеристики товару;

не говорити відомості номеру картки, зазвичай для оплати замовлення достатньо 16-значного номеру картки.

користуватися під час купівлі товару послугою «накладений платіж»;

можна перевірити фальшиві вебсайти через Департамент кіберполіції НПУ STOP FRAUD або у Чорному переліку сайтів-шахраїв.

Нагадаємо, «Приватбанк» попередив українців про появу фальшивого сайту-клону.