Експерти розповіли про корисні властивості кавунів



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Кавун містить лікопін - потужний антиоксидант, який сприяє зниженню факторів ризику хвороби серця, раку та інших захворювань

На «Інтері» вийшов випуск «Корисної програми» про кавуни. Початок осені - найкращий час для любителів баштанних. У студії ток-шоу ведучий Олександр Лук'яненко і експерти проекту розібралися, як вибрати найсолодший і смачний плід, чим ця ягода корисна для нашого організму і чим відрізняються різні сорти.

«Батьківщина кавунів - пустеля Калахарі в Південній Африці, - розповідає Олександр Лук'яненко. - 6 тисяч років тому перші кавуни виглядали як 5-сантиметрові ягоди і були твердими, як волоський горіх. У наш час існує понад 1200 сортів цієї ягоди - червоні і жовті, з кісточками і без, унікальних форм, кольорів і розмірів. Так, на півдні Африки досі зустрічаються дикі кавуни вагою всього 200 грамів. Японські фермери першими почали вирощувати квадратні кавуни, тому що така форма - найзручніша для зберігання в холодильнику. Нещодавно там з'явилися кавуни у формі серця, піраміди і навіть у вигляді людського обличчя! А найдорожчими вважаються чорні кавуни - перші такі плоди продавалися на аукціоні за 3-6 тисяч доларів».

Чи впливає сорт кавуна і колір його м'якоті на корисні властивості?

«Всі кавуни відрізняються один від одного за кількістю насіння і солодкості, а ось за вмістом вітамінів і мікроелементів вони однакові, - пояснює дієтолог Карина Дейнеко. - У м'якоті кавуна містяться каротин, аскорбінова кислота, вітаміни групи В, магній, калій, фосфор, залізо та інші компоненти. Клітковина і пектин прекрасно впливають на роботу кишечника, допомагаючи очистити організм від шкідливих речовин і шлаків. Корисний кавун при хворобах нирок і набряках».

Також кавун містить лікопін - потужний антиоксидант, який сприяє зниженню факторів ризику хвороби серця, раку та інших захворювань. Чим більше лікопіну в сироватці крові і жировій тканині, тим менші шанси розвитку атеросклерозу. Найкраще, на думку фахівця, вживати кавун під час основного прийому їжі - на обід або на полуденок. При цьому важливо знати міру, норма - не більше 300 грамів кавуна за один прийом.

«Важливо ще пам'ятати про протипоказання, - додає дієтолог. - Кавун рекомендується вживати в обмеженій кількості людям з патологіями, при яких важливо обмежувати вживання цукру і рідини. Варто і зовсім відмовитися від нього хворим із загостренням виразки, гастриту та інших захворювань шлунково-кишкового тракту. Крім того, не варто їсти кавун з хлібом, як багато хто любить, так як обидва ці продукти мають високий глікемічний індекс. Коли ми їх з'єднуємо, ми підсилюємо дію глюкози і фруктози на організм. Плюс до цього хліб при поєднанні з фруктами може провокувати процеси бродіння в кишечнику».

Також в «Корисній програмі» розповіли, як вибрати стиглий і якісний кавун. За словами експерта плодово-овочевого ринку Максима Діденко, слід звертати увагу на колір «родимої» плями, розмір плоду і його запах.

1. Ідеальний кавун повинен бути середнього розміру. Оскільки занадто великий може бути «перегодований» добривами, а маленький - виявитися незрілим.

2. Зверніть увагу на жовту пляму, так звану «родиму». На цьому місці кавун дозрівав на землі. Якщо пляма яскрава, кремово-жовта - кавун стиглий.

3. Не купуйте ягоди у дороги - кілька годин в пилу насичують продукти свинцем, тому вони стають непридатними для вживання.

4. У якісного кавуна глянцева, блискуча кірка без тріщин, надрізів та інших пошкоджень. Не варто надрізати кавун або купувати його нарізаним частинами, адже солодка м'якоть - відмінне середовище для розвитку хвороботворних бактерій.

5. Термін зберігання кавуна - до 3 місяців. При цьому плоди повинні лежати в прохолодному приміщенні і не бути пошкодженими. Кислий запах вказує на те, що продукт зіпсований.