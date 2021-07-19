Сьогодні для чиновників стартує іспит на рівень володіння державною мовою
У разі не складання іспиту, особа може перескласти його через чотири місяці
Сьогодні, 19 липня, розпочинається перша сесія іспиту на рівень володіння державною мовою. Про це розповіла голова Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська в ефірі одного з українських телеканалів.
«З понеділка, 19 липня 2021 року з 9:00 ми відкриваємо першу іспитову сесію. Перші два тижні, до 1 серпня у нас кожного дня, три рази буде проходити іспит», – цитує Демську «Унн».
Вона додала, що у разі не складання іспиту, особа може перескласти його через чотири місяці. Чиновник має безліч спроб, але повинен робити їх не частіше, ніж раз на чотири місяці.
Раніше «Главкому» стало відомо, скільки чиновників записалися на «мовний» іспит в перший день.
Про те, як зареєструватися на іспит для визначення рівня володіння державною мовою та ознайомитися з покроковою інструкцією можна на сторінці Національної комісії зі стандартів державної мови.
Як відомо, у ніч на п'ятницю, 16 липня відкрилася можливість для реєстрації на іспит з української мови щодо визначення рівня володіння українською. Рівень володіння державною мовою – вимога «мовного» закону для чиновників і політиків, відповідна норма якого щойно вступила в силу. Іншими словами, представники влади, які обираються, або призначаються перш ніж обійняти посаду муситимуть скласти іспит. Тим чиновникам, які уже працюють, він не обов’язковий.
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