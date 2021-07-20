США і Німеччина покарають Росію, якщо «Північний потік-2» використають проти України

Сторони збираються запровадити санкції

США та Німеччина можуть застосувати нові санкції та інші заходи щодо Російської Федерації.

Обмеження можуть бути застосовані, якщо Москва використає газопровід «Північний потік-2» як зброю проти України. Про це повідомляє Bloomberg, у розпорядженні якого опинився проєкт угоди.

Документ передбачає, що Німеччина повинна вжити заходів, якщо РФ буде використовувати «Північний потік-2» для тиску на Україну або посилить агресію щодо Києва. Крім того, Берлін повинен закликати ЄС до кроків у відповідь, в тому числі до санкцій на експорт російських енергоносіїв.

За словами одного з американських чиновників, формулювання неоднозначні, щоб не розкривати Москві плани щодо реагування на потенційні агресивні дії. Можуть навіть вдатися до обмеження поставок російського газу до Німеччини.

Проєкт угоди передбачає інвестиції в мільярд доларів в «зелений фонд» для допомоги Україні в переході на більш екологічні джерела енергії. З цієї суми Німеччина повинна дати 175 мільйонів доларів.

Крім цього, Берлін повинен призначити спецпредставника з підтримки двосторонніх енергетичних проектів з Києвом. Для цього планують виділити 70 мільйонів доларів.

Також Німеччина зобов'язується використовувати важелі впливу, щоб продовжити транзит російського газу через Україну ще на 10 років після завершення договору у 2024 році.

Передбачається, що угоду фіналізують до візиту президента України Володимира Зеленського в США.

Нагадаємо, будівництво газопроводу в обхід України планують завершити вже у серпні. Його спорудження призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.

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