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    США і Німеччина покарають Росію, якщо «Північний потік-2» використають проти України

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    У проєкті є й пункт допомоги Україні. Фото&nbsp;REUTERS - США і Німеччина покарають Росію, якщо «Північний потік-2» використають проти України
    У проєкті є й пункт допомоги Україні. Фото REUTERS

    Сторони збираються запровадити санкції

    США та Німеччина можуть застосувати нові санкції та інші заходи щодо Російської Федерації.

    Обмеження можуть бути застосовані, якщо Москва використає газопровід «Північний потік-2» як зброю проти України. Про це повідомляє Bloomberg, у розпорядженні якого опинився проєкт угоди.

    Документ передбачає, що Німеччина повинна вжити заходів, якщо РФ буде використовувати «Північний потік-2» для тиску на Україну або посилить агресію щодо Києва. Крім того, Берлін повинен закликати ЄС до кроків у відповідь, в тому числі до санкцій на експорт російських енергоносіїв.

    За словами одного з американських чиновників, формулювання неоднозначні, щоб не розкривати Москві плани щодо реагування на потенційні агресивні дії. Можуть навіть вдатися до обмеження поставок російського газу до Німеччини.

    Проєкт угоди передбачає інвестиції в мільярд доларів в «зелений фонд» для допомоги Україні в переході на більш екологічні джерела енергії. З цієї суми Німеччина повинна дати 175 мільйонів доларів.

    Крім цього, Берлін повинен призначити спецпредставника з підтримки двосторонніх енергетичних проектів з Києвом. Для цього планують виділити 70 мільйонів доларів.

    Також Німеччина зобов'язується використовувати важелі впливу, щоб продовжити транзит російського газу через Україну ще на 10 років після завершення договору у 2024 році.

    Передбачається, що угоду фіналізують до візиту президента України Володимира Зеленського в США.

    Нагадаємо, будівництво газопроводу в обхід України планують завершити вже у серпні. Його спорудження призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.

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    Теги: ЄС США Німеччина санкції будівництво транзит Берлін
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    США і Німеччина покарають Росію, якщо «Північний потік-2» використають проти України